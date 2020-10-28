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28.10.2020 13:07
Рубрика: Экономика

ФАС собирается ограничить цены на доставку газовых баллонов

Текст: Марина Трубилина
Ввести госрегулирование цен на доставку населению сжиженного газа в баллонах предлагает ФАС. Это предусматривается проектами приказов антимонопольной службы.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С 2011 года размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива жителям устанавливается по соглашению потребителя и продавца, отмечается в пояснительной записке к документам. Однако в нынешнем году в ряде регионов приобретение газовых баллонов существенно подорожало, в некоторых случаях - на 40-50%. Об этом свидетельствуют обращения в правительство органов власти Свердловской, Вологодской, Псковской областей и ряда других регионов. Поскольку цены на сам газ для населения регулируются государством, стоимость выросла за счет подорожания доставки баллонов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"В целях недопущения резкого роста стоимости конечного продукта и, как следствие, исключения социальной напряженности и негативных последствий для потребителей ФАС России считает целесообразным временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах", - поясняют в ФАС. Введение госрегулирования планируется лишь на период до стабилизации экономической ситуации, пояснила пресс-служба ФАС. При этом необходимости госрегулирования цен на доставку твердого топлива, по мнению антимонопольной службы, сейчас нет.

В связи с этим ФАС предлагает признать утратившим силу пункт правил предоставления коммунальных услуг, где говорится о том, что размер платы за доставку газа устанавливается по соглашению продавца и покупателя. Кроме того, будут внесены изменения в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд. Они должны вступить в силу с января 2021 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство ФАС

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