ФАС собирается ограничить цены на доставку газовых баллонов

Ввести госрегулирование цен на доставку населению сжиженного газа в баллонах предлагает ФАС. Это предусматривается проектами приказов антимонопольной службы.

С 2011 года размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива жителям устанавливается по соглашению потребителя и продавца, отмечается в пояснительной записке к документам. Однако в нынешнем году в ряде регионов приобретение газовых баллонов существенно подорожало, в некоторых случаях - на 40-50%. Об этом свидетельствуют обращения в правительство органов власти Свердловской, Вологодской, Псковской областей и ряда других регионов. Поскольку цены на сам газ для населения регулируются государством, стоимость выросла за счет подорожания доставки баллонов.

"В целях недопущения резкого роста стоимости конечного продукта и, как следствие, исключения социальной напряженности и негативных последствий для потребителей ФАС России считает целесообразным временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах", - поясняют в ФАС. Введение госрегулирования планируется лишь на период до стабилизации экономической ситуации, пояснила пресс-служба ФАС. При этом необходимости госрегулирования цен на доставку твердого топлива, по мнению антимонопольной службы, сейчас нет.

В связи с этим ФАС предлагает признать утратившим силу пункт правил предоставления коммунальных услуг, где говорится о том, что размер платы за доставку газа устанавливается по соглашению продавца и покупателя. Кроме того, будут внесены изменения в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд. Они должны вступить в силу с января 2021 года.