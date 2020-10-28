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28.10.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Атлетике все тяжелее

Фитнес-индустрия попросила Роспотребнадзор о моратории на штрафы
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
Фитнес-индустрия оценила потери из-за COVID-19 в более чем 50 млрд рублей, или треть годовой выручки, при ухудшении ситуации отрасль уже к февралю может не досчитаться 70% оборота.
В 200—300 тысяч рублей в месяц оценивает затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических требований один фитнес-клуб. Фото: РИА Новости В 200—300 тысяч рублей в месяц оценивает затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических требований один фитнес-клуб. Фото: РИА Новости
В 200—300 тысяч рублей в месяц оценивает затраты на выполнение санитарно-эпидемиологических требований один фитнес-клуб. Фото: РИА Новости

Об этом говорится в обращении отраслевой ассоциации Некоммерческое партнерство "Национальное фитнес-сообщество" (НФС) к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором они просят унифицировать региональные требования на федеральном уровне и ввести мораторий на штрафы (копия есть у "РГ").

Как фитнес-клубы ищут баланс между работой и безопасностью

Авторы указывают на две основные причины обращения к главе ведомства: излишне вольную трактовку рекомендаций федерального Роспотребнадзора некоторыми регионами, крупные штрафные санкции из-за несоблюдения предписаний, уже выписанных фитнес-клубам. "Из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отрасль оказалась на грани выживания, утратив только за период локдауна 30% рынка и оставив без работы 140 тысяч человек", - отмечают авторы обращения. Совокупные убытки индустрии в НФС оценивают в 51,38 млрд рублей, или треть годовой выручки отрасли по итогам 2019 года.

"Национальное фитнес-сообщество просит главу Роспотребнадзора унифицировать меры по работе фитнес-клубов на всей территории страны, ввести мораторий на штрафы, заблаговременно уведомлять о проведении проверок, а также пересмотреть штрафы, которые Роспотребнадзор выписал представителям фитнес-бизнеса за последние несколько недель", - комментирует президент НФС Елена Силина.

По мнению НФС, это необходимо, чтобы не допустить второго локдауна в отрасли, которая уже имеет задолженности по аренде, ЖКХ, текущим кредитам и при этом несет дополнительные затраты 200-300 тысяч рублей в месяц на клуб на выполнение санитарно-эпидемиологических требований. "Уже к февралю мы ожидаем, что общие потери рынка могут достичь 70%", - отмечают в НФС. Представители фитнес-индустрии обещают "неукоснительно соблюдать требования санитарного ведомства".

Экономика Бизнес Правительство Роспотребнадзор

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