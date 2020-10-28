Новости

Еще 3634 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:33
Во Франции призвали резервистов для обеспечения безопасности праздников 09:32
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем 08:56
Мужчина с ножом ворвался в больницу на юге Китая и ранил двоих человек 08:11
В Польше произошли столкновения противников запрета абортов и националистов 07:25
Иммунолог рассказал, как долго заразен больной COVID-19 07:22
Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению 06:45
Небензя рассказал о хороших отношениях с постпредом США при ООН 06:25
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму 05:49
Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября 05:31
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 24 04:58
Во Франции задержан второй подозреваемый по делу о нападении в Ницце 04:08
Отрицательный тест на COVID вдохновил магната из Мексики раздать миллион песо 03:24
В Вене около 50 молодых людей устроили погром в католическом храме 02:53
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V" 02:31
В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом 01:14
Боксер Пашалиев после нокаута госпитализирован без сознания 01:06
В Бельгии вернули жесткий карантин по коронавирусу 30.10.2020
МВД возбудило дело об афере сотрудников "ТНС энерго" на 5,5 млрд рублей 30.10.2020
Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID 30.10.2020
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост случаев коронавируса за сутки 30.10.2020
Роналду вылечился от коронавируса 30.10.2020
Роспотребнадзор опечатал две нелегальные кальянные в Москве 30.10.2020
Марий Эл по поручению Мишустина выделят 679,6 млн рублей на Дом Дружбы народов 30.10.2020
Костин: ВТБ не хочет превращаться в "Яндекс" 30.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
31.10.2020 00:30
Рубрика: Общество

Чутье Мусаева

Как гениальный врач спас девочку из безнадежной ситуации
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 244(8298)
Восемнадцатилетняя Юлия Тарубарова играет на фортепиано, учится в институте и пишет музыку. Но история ее болезни могла бы закончиться совсем иначе, если бы не фантастическое упорство самой Юли и не встреча с Врачом.
Юля Тарубарова нашла силы справиться с раком, она учится, рисует, пишет музыку. Фото: instagram.com / tarubarova_yulia_sos Юля Тарубарова нашла силы справиться с раком, она учится, рисует, пишет музыку. Фото: instagram.com / tarubarova_yulia_sos
Юля Тарубарова нашла силы справиться с раком, она учится, рисует, пишет музыку. Фото: instagram.com / tarubarova_yulia_sos

Беда началась, когда Юле исполнилось 13 - стала болеть поясница, да так, что девочка перестала спать по ночам. Несколько месяцев у себя в Белгороде девочку водили по врачам, лечили ушиб и воспаление копчика. Назначили прогревание и электрофорез. Но мама, сама доктор, понимала - что-то здесь не то. И повела дочку на МРТ в больницу, где работала. И там в пультовой, сидя рядом с коллегами, увидела у дочери опухоль в районе крестца. В тот же день со снимками в руках мама Юли уже ехала в Москву.

Фото: iStock
​На Урале онкобольному впервые вживили избавляющий от боли датчик

Центр нейрохирургии, потом институт травматологии и ортопедии, сложная диагностика и, наконец, страшный диагноз: остеосаркома крестца 3-й стадии. Хирурги-ортопеды предложили удалить крестец вместе с опухолью. Но предупредили - Юлю ждет инвалидная коляска.

Что делать? К счастью, кто-то из коллег подсказал Елене: онкологи сначала "химичат", уменьшая опухоль, а потом уже оперируют. И снова начались поиски доктора - на этот раз химиотерапевта. В одном из детских медцентров Юля прошла 23 курса химиотерапии - лечение продолжалось 2,5 года. Судя по контрольным УЗИ и КТ, опухоль уже не прогрессировала. Но самое тяжелое все же было еще впереди. Из-за большой химиолучевой нагрузки пострадали печень, почки, сердце... Упал гемоглобин. Более 10 раз Юля попадала в реанимацию, пережила две остановки сердца. При этом боль не отпускала. Казалось, бороться дальше бессмысленно. Но Юля умирать не хотела, а ее мама продолжала искать хирурга, пусть и за рубежом, который согласился бы сделать сложнейшую операцию на крестце. Она переписывалась с клиниками в Германии, США, Бельгии. Никто ничего не обещал. Но при этом все хирурги говорили: "У вас там в Москве есть какой-то гений как раз по крестцам в каком-то крупном онкоцентре!" Только фамилию перевирали на все лады. Но, конечно, Елена его нашла.

- Когда мы открыли дверь в кабинет Эльмара Мусаева в онкоцентре Блохина, сразу поняли, что попали туда, куда надо, - говорит Елена. - Вокруг него на каждой полке стояли слепки крестцов.

Изучив Юлину историю, доктор решил не торопиться. "При удалении крестца нарушаются функции тазовых органов, - поясняет профессор, член-корреспондент РАН Эльмар Мусаев. - Очень сложная операция, приводит к тяжелой инвалидности. Мне очень хотелось уберечь девочку от такой участи".

Чутье уникального доктора не обмануло: после назначенных им двух курсов химиотерапии случился эффект накопления препаратов. Опухоль стала "умирать" и вскоре закальцинировалась. Уже три года у Юли ремиссия и есть надежда, что это насовсем. За это время Юля сумела встать из инвалидного кресла, научилась ходить, вернулась к учебе.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину "Спутник V"
Посольство РФ призвало США задуматься над инициативой Путина по разоружению
Роспотребнадзор: Пик COVID-19 в России придется на начало и середину ноября
В ВОЗ рассказали о долгосрочных последствиях перенесенного коронавируса
Гидрометцентр пообещал россиянам теплую зиму
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии