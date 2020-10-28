Восемнадцатилетняя Юлия Тарубарова играет на фортепиано, учится в институте и пишет музыку. Но история ее болезни могла бы закончиться совсем иначе, если бы не фантастическое упорство самой Юли и не встреча с Врачом.

Беда началась, когда Юле исполнилось 13 - стала болеть поясница, да так, что девочка перестала спать по ночам. Несколько месяцев у себя в Белгороде девочку водили по врачам, лечили ушиб и воспаление копчика. Назначили прогревание и электрофорез. Но мама, сама доктор, понимала - что-то здесь не то. И повела дочку на МРТ в больницу, где работала. И там в пультовой, сидя рядом с коллегами, увидела у дочери опухоль в районе крестца. В тот же день со снимками в руках мама Юли уже ехала в Москву.

Центр нейрохирургии, потом институт травматологии и ортопедии, сложная диагностика и, наконец, страшный диагноз: остеосаркома крестца 3-й стадии. Хирурги-ортопеды предложили удалить крестец вместе с опухолью. Но предупредили - Юлю ждет инвалидная коляска.

Что делать? К счастью, кто-то из коллег подсказал Елене: онкологи сначала "химичат", уменьшая опухоль, а потом уже оперируют. И снова начались поиски доктора - на этот раз химиотерапевта. В одном из детских медцентров Юля прошла 23 курса химиотерапии - лечение продолжалось 2,5 года. Судя по контрольным УЗИ и КТ, опухоль уже не прогрессировала. Но самое тяжелое все же было еще впереди. Из-за большой химиолучевой нагрузки пострадали печень, почки, сердце... Упал гемоглобин. Более 10 раз Юля попадала в реанимацию, пережила две остановки сердца. При этом боль не отпускала. Казалось, бороться дальше бессмысленно. Но Юля умирать не хотела, а ее мама продолжала искать хирурга, пусть и за рубежом, который согласился бы сделать сложнейшую операцию на крестце. Она переписывалась с клиниками в Германии, США, Бельгии. Никто ничего не обещал. Но при этом все хирурги говорили: "У вас там в Москве есть какой-то гений как раз по крестцам в каком-то крупном онкоцентре!" Только фамилию перевирали на все лады. Но, конечно, Елена его нашла.

- Когда мы открыли дверь в кабинет Эльмара Мусаева в онкоцентре Блохина, сразу поняли, что попали туда, куда надо, - говорит Елена. - Вокруг него на каждой полке стояли слепки крестцов.

Изучив Юлину историю, доктор решил не торопиться. "При удалении крестца нарушаются функции тазовых органов, - поясняет профессор, член-корреспондент РАН Эльмар Мусаев. - Очень сложная операция, приводит к тяжелой инвалидности. Мне очень хотелось уберечь девочку от такой участи".

Чутье уникального доктора не обмануло: после назначенных им двух курсов химиотерапии случился эффект накопления препаратов. Опухоль стала "умирать" и вскоре закальцинировалась. Уже три года у Юли ремиссия и есть надежда, что это насовсем. За это время Юля сумела встать из инвалидного кресла, научилась ходить, вернулась к учебе.