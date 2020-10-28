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28.10.2020 09:49
Рубрика: В мире

Глава МИД Боснии и Герцеговины выразила желание посетить Россию

Текст: Александр Борисов (Сараево)
На 28 октября планировался визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину, который отложили из-за ухода дипломата на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. Известие с сожалением было воспринято в Сараево. Глава МИД БиГ Бисера Туркович любезно согласилась ответить на ряд вопросов корреспондента "Российской газеты".
Глава МИД БиГ Бисера Туркович. Фото: Пресс-служба МИД БиГ Глава МИД БиГ Бисера Туркович. Фото: Пресс-служба МИД БиГ
Глава МИД БиГ Бисера Туркович. Фото: Пресс-служба МИД БиГ

Как вы оцениваете современный уровень взаимодействия с Российской Федерацией?

Милорад Додик: Отсутствуют условия для интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО

Бисера Туркович: Я считаю, что наше сотрудничество находится на хорошем уровне, однако, естественно, необходимо больше делать для того, чтобы его еще расширять и развивать, прежде всего, в области экономики. Надеюсь, что после подписания Плана консультаций на следующие два года между министерствами иностранных дел Боснии и Герцеговины и Российской Федерации произойдет интенсификация взаимодействия двух ведомств, так как в течение последних шести лет фиксируется застой в ранее устоявшейся практике проведения регулярных политических консультаций. Последние из них проходили в Москве в 2014 и 2015 годах. Необходимо это исправлять. Вижу в этом дополнительные возможности для развития отношений в интересах двух государств.

Визит министра Лаврова, прежде всего, должен был быть приурочен к 25-летию подписания Дейтонских мирных соглашений, что стало бы демонстрацией приверженности Российской Федерации принципам суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, отраженным в Общем рамочном договоре о мире в БиГ 1995 года. В этом контексте, читая заявления министра Лаврова, искренне надеюсь, что Российская Федерация будет поддерживать Боснию и Герцеговину посредством дистанцирования от всех тех, кто реализует антидейтонскую активность и призывает к разделению государства, а также уважения принятых здесь стратегических документов и курса, в котором движется наша страна.

Какая сфера потенциального сотрудничества с РФ наиболее привлекательна для БиГ?

Бисера Туркович: Существует ряд областей, где наши государства могли бы успешно развивать сотрудничество. Это, естественно, экономические и политические отношения, а также культура. Согласно официальным данным, с 1994 года по 2019 год Россия инвестировала в Боснию и Герцеговину 815 миллионов боснийских марок (примерно, 407 миллионов евро), что вывело ее на шестое место по объему иностранных инвестиций в наше государство. Считаю позитивной информацию о том, что в скором времени мог бы быть налажен экспорт нашей рыбы в Россию. Я вижу также возможности для интенсификации двустороннего взаимодействия в сельскохозяйственной, пищевой, химической, фармацевтической, текстильной, строительной и в туристической областях. Мне кажется, что у нас есть достойные предложения для российского рынка. В случае же принятия решения о его более широкой открытости для боснийских фирм - это позитивно повлияло бы на развитие экономики БиГ и повышение уровня жизни местного населения.

Эксперты предупреждают о возможности террористических нападений в БиГ. Насколько велика здесь угроза терроризма?

Бисера Туркович: Возможности нападений существуют везде в мире. В прошлом году мы стали свидетелями террористического акта в Новой Зеландии - абсолютно спокойной стране. Ни одно государство в мире не обладает иммунитетом от этой страшной опасности. Авторитетные эксперты утверждают, что опасность нападения в Боснии и Герцеговине такая же, как и в Европе. Если говорить о БиГ, то в нашей стране за прошедшие пять лет не зафиксировано ни одного нападения, которое можно было бы охарактеризовать как террористическое. Для нас это серьезный факт. Этому в огромной степени способствовало Агентство разведки и безопасности Боснии и Герцеговины, являющееся опорой безопасности нашей страны, которое за прошедшие годы неоднократно устанавливало и арестовывало самых разыскиваемых террористов в мире, за что, в числе прочего, удостоилось благодарности многочисленных спецслужб и государств.

Министр Боснии и Герцеговины: Мы нацелены на развитие сотрудничества с РФ

Планируете ли вы посетить Москву с официальным визитом?

Бисера Туркович: Глобальная пандемия COVID-19, поразившая весь мир, полностью снизила дипломатическую активность во всех государствах. Многие встречи, визиты и конференции были отменены. Тем не менее, в своей работе я стараюсь, когда появляется возможность, посещать разные страны и встречаться с моими коллегами. Искренне надеюсь, что скоро состоится мой визит в Москву. Я хотела бы, чтобы предстоящий визит в Москву прошел в духе улучшения экономического сотрудничества между нашими странами.

Справка "РГ"

В Боснии и Герцеговине сложная систему власти, учитывающая интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.

В мире Европа Босния и Герцеговина

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