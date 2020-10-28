Голикова: 30% россиян привились от гриппа

Более 43 миллиона россиян сделали прививку от гриппа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"На сегодняшний день провакцинировались 43,8 миллиона наших граждан - это 30% населения", - сказала она​​​.

Но в ряде регионов вакцинация ведется на недостаточном уровне, продолжила Голикова. "Мы обращаем внимание регионов на эту ситуацию для того, чтобы достигнуть тех показателей, которые были обозначены, а также для того, чтобы предупредить развитие гриппа", - подчеркнула она.