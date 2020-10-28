Голикова: Ситуация с COVID-19 продолжает осложняться

"Ситуация продолжает осложняться, суточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, что у нас есть, этого достаточно", - заявила она.

В регионах, по словам Голиковой, ситуация различается. "На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах - ситуация нестабильная. В 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из их она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания", - уточнила она.

Голикова также напомнила, что с 28 октября действует постановление главного санитарного врача о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса: введен обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси в лифтах и на парковках, регионам рекомендовано отменить развлекательные массовые мероприятия и запретить работу предприятий общественного питания с 23.00 до 06.00.