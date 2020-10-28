Госдума приняла закон о требовании к омбудсмену постоянно проживать в РФ

Госдума приняла закон о приведении требований к уполномоченному по правам человека в РФ в соответствие с обновленной Конституцией. Документ входит в первый пакет соответствующих инициатив, внесенных президентом.

Закрепляется требование о постоянном проживании омбудсмена на территории России.

Кроме того, уполномоченному нельзя будет открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значимость того, что такой запрет распространится на уполномоченного по правам человека, чья задача - отстаивать права граждан РФ. Ведь "крайне важно, чтобы в этой деятельности он был независим", уверен спикер.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что "при осуществлении своей деятельности уполномоченный независим и обладает неприкосновенностью, поэтому требования к такому лицу должны быть высокими".