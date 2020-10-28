Госдума приняла законы, укрепляющие суверенитет России

Госдума приняла блок президентских законов, направленных на укрепление безопасности и суверенитета страны. В развитие новых положений Конституции РФ одобрены изменения в законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", а также в закон "О безопасности".

В частности, сотрудникам ФСБ и СВР запрещается иметь вид на жительство за рубежом, за исключением случаев, когда это является служебной необходимостью.

Кроме того, одобрена норма о новом порядке назначения руководителей указанных ведомств: теперь президент перед назначением будет проводить консультации с Советом Федерации. В свою очередь, верхняя палата не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.

Для Совета безопасности РФ также уготованы ограничения. Зампреду, секретарю и членам Совбеза будет запрещено иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

В развитие конституционных поправок в законопроекте закрепляется, что Совет Безопасности РФ содействует главе государства в обеспечении национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также в сфере "поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".