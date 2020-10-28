IKEA обвинили в расизме из-за цифр на футболке

Известный шведский магазин IKEA уничтожил весь каталог за 2021 год из-за опубликованной в нем фотографии, в которой, по мнению критиков, воплощаются "негативные расовые стереотипы".

На скандальном снимке показан молодой афроамериканец, который одет в белую футболку с цифрами на спине. "Одному из сотрудников магазина показалось, что одежда мужчины напоминает форму заключенного в тюрьме", - сообщила шведская газета Expressen.

По этой причине компания решила в срочном порядке перевыпустить каталог. В новом издании опубликована та же фотография, но на одежде мужчины нет цифр.