Иммунолог рассказал о рисках для испытателей вакцины от CОVID-19

Испытывающие на себе вакцину от COVID-19 добровольцы также могут заразиться коронавирусом, но в определенных случаях. Как рассказал kp.ru врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, возможны три варианта заражения добровольцев.

Первый - подразумевает, что волонтер оказался в числе людей, получивших под видом вакцины пустышку. Это нужно, чтобы впоследствии сравнить эффект плацебо и убедиться: вакцина на самом деле дает иммунную защиту. Из 40 тысяч добровольцев, участвующих в третьей стадии клинических исследований, пустышку получат 25 процентов. При этом ни врач, ни медсестра, ни пациент не знают о том, что испытателю ввели пустышку.

Во втором случае у пациента не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, который появляется через три недели после второго укола, то есть с первого введения препарата должно пройти 1,5 месяца. Поэтому получившим прививку нужно соблюдать все меры защиты, включая ношение масок.

Третий вариант предусматривает, что вакцина от COVID-19 новая и может по-разному воздействовать на организм человека.

- Недавно глава команды разработчиков, директор НИИ имени Гамалеи академик Александр Гинцбург прямо объявил, что иммунный ответ после прививки может быть снижен у лиц старшего возраста, злоупотребляющих алкоголем, а также пребывающих в стрессе, - отмечает Николай Крючков.