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28.10.2020 13:21
Рубрика: В мире

Индия получит доступ к данным американских спутников для точного наведения ракет

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Adnan Abidi Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Индия и США подписали соглашение (Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation), которое предусматривает обмен современными военными технологиями и геопространственной информацией. Это позволит получить доступ к американским спутникам, которые сделают более точными наведение ракет, сообщает телеканал CNBC.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Документ подписан в Дели в рамках министерского диалога в формате "2 плюс 2", в котором приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Раджнатх Сингх, а также госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер.

В соответствии с соглашением BECA, Индия будет иметь доступ к целому ряду топографических, морских и авиационных данных, которые считаются жизненно важными для прицеливания ракет и вооруженных беспилотных летательных аппаратов, передает Reuters. Это также позволит США предоставлять современные навигационные средства и электронные системы для авиации на самолетах, поставляемых США в Индию.

По данным телеканал NDTV со ссылкой на источники, близкие к переговорам, Индия сможет наносить удары по военным целям в регионе с высокой точностью, а также следить за передвижениями китайских военных кораблей в Индийском океане.

"Американо-индийское партнерство как никогда важно для региональной безопасности и стабильности, особенно в свете роста агрессии и дестабилизирующих действий со стороны Китая", - утверждал Эспер по итогам консультаций.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Со своей стороны, посольство Китая в Индии заявило, что Помпео и другие высокопоставленные чиновники повторяют старую ложь, нападают и выдвигают обвинения против Китая, при этом нарушают нормы международных отношений и основные принципы дипломатии.

США и Индия уже подписали три соглашения о сотрудничестве в области военной логистики и связи. Речь идет о соглашении о защите военной информации от 2002 года, меморандуме об обмене материально-техническими средствами (2016) и соглашении о совместимости и безопасности средств связи от 2018 года.

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