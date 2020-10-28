К 2023 году средний размер пенсии в России составит 19 300 рублей

Почти в два раза к концу 2023 году средний размер страховой пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера. В среднем неработающие пенсионеры будут получать 19 300 рублей в месяц.

Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021-2023 годы, который Госдума в среду приняла в первом чтении. Предполагается, что в 2021 году индексация пенсий неработающим пенсионерам составит 6,3%, в 2022-м пенсии вырастут на 5,9%, в 2023-м - на 5,6%. Это выше прогнозируемого уровня инфляции.

Социальные пенсии могут проиндексировать в 2021 году на 2,6%, в 2022-м - на 8,5%, в 2023-м - на 0,9%. Предусмотрена также индексация маткапитала, ежемесячных выплат льготникам, компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян.

В первом чтении также поддержаны бюджеты Фондов медстраха и соцстраха. Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году составят 2,5 трлн рублей, расходы - 2,545 трлн рублей. Основная статья расходов - финансирование программы ОМС. В 2021 году на это запланировано 2,3 млрд рублей, в 2022-м - 2,4 млрд рублей, в 2023-м - 2,5 млрд рублей.

В бюджете ФОМС также предусмотрены средства на увеличение с 1 октября 2022 года зарплат младшего медперсонала и на COVID-тестирование пациентов, в том числе перед госпитализацией.

Доходы Фонда социального страхования в 2021 году составят 815,7 млрд рублей, расходы - 833,3 млрд рублей. Из средств фонда оплачиваются больничные, пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет, расходы на санаторно-курортное обеспечение льготников и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.