Кабмин рассмотрит норму налогового вычета за занятия спортом

На заседании в четверг правительство рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые дадут гражданам право на налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 рублей за налоговый период, в совокупности с другими соответствующими социальными налоговыми вычетами, установленными Налоговым кодексом.

Также в повестку включены изменения в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", которые установят понятие "физкультурно-оздоровительная услуга".