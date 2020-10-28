Как идет работа над союзной программой "Комбикорм-СГ"?

В эти дни в Воронежскую и Липецкую области должен был высадиться солидный журналистский "десант" - Посткомом Союзного государства был запланирован основательный пресс-тур, посвященный работе над союзной программой "Комбикорм-СГ". Дело в том, что в Воронеже находится основной исполнитель союзной программы с российской стороны - АО "Научно-производственный центр "ВНИИ комбикормовой промышленности".

К сожалению, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки поездку было решено перенести. Но, учитывая, что за ходом работы над этой программой "СОЮЗ" следит уже несколько лет, мы решили узнать подробности. О том, что же воронежцы намеревались показать журналистам, как идет работа над комбикормовой программой, нам онлайн рассказал генеральный директор АО "НПЦ "ВНИИ комбикормовой промышленности" Валерий Афанасьев.

- Первым делом повели бы вас на нашу производственную базу, - поясняет Валерий Афанасьев. - Стартовавшая в конце 2018 года союзная программа "Комбикорм-СГ" направлена на разработку инновационных технологий и оборудования для производства специализированных кормов для ценных пород рыб и пушных зверей. От правильного кормления зависит и прирост веса рыбы, и качество меха у зверей. На основе выполненных научно-исследовательских работ шла "доводка" технических регламентов, рецептуры, технических заданий, исходных требований на оборудование. На сегодня уже разработана конструкторская документация на все виды нового оборудования. Сейчас мы находимся на стадии так называемых приемочных испытаний оборудования...

Заводские испытания - это когда оборудование работает на холостом ходу. Цель - подтвердить его технические характеристики. Дальше идут приемочные испытания на сырье. Испытания будут проводиться до конца года.

Российские и белорусские ученые регулярно ездят друг к другу на испытания оборудования

- Полученный на оборудовании комбикорм отправляется в нашу лабораторию для проверки качества, - пояснил Валерий Афанасьев. - Затем данные образцы будут переданы для проведения зоотехнических опытов одному из наших соисполнителей - ИП "КФХ "Малахов". Это крестьянско-фермерское хозяйство находится в Панинском районе Воронежской области. Здесь занимаются разведением рыб ценных пород: осетровых, стерлядевых... Мы также планировали показать вам это фермерское хозяйство. Здесь очень ждут наши разработки, ведь сейчас для кормления рыб используются дорогостоящие импортные комбикорма. Это сказывается на стоимости рыбной продукции. Каждая порода рыб имеет свои особые свойства. Поэтому и корм им требуется особый. Для форели, например, надо, чтобы корм был плавающим и медленно опускался ко дну. Соответственно нужно создать специальные гранулы, чтобы, опускаясь на дно, корм не успел раствориться. А вот для донных видов рыб нужны гранулы, которые тонут и быстро рассыпаются. В них должны содержаться все питательные вещества для суточного рациона рыбы.

- Безопасность - один из главных моментов при создании нового комбикорма. Программа направлена на то, чтобы комбикорм был абсолютно безопасен для рыб, животных и человека, - заверил Валерий Афанасьев.

Если с рыбой все понятно и главная задача - получить максимальный вес, то с пушистыми зверьками все наоборот. Тут главное не откормить животное, а получить качественный мех - пушистый и прочный.

- На сегодня практически нет отечественных сухих комбикормов для пушных зверей, - отметил гендиректор института. - В зверохозяйствах до сих пор по старинке варят в котлах еду из мясных отходов и корнеплодов. Импортный сухой комбикорм - очень дорогое удовольствие. Разработкой оборудования и производством качественных сухих комбикормов для пушных зверей в России практически не занимались.

По словам Валерия Афанасьева, импортозамещающие технологии и оборудование для производства комбикормов для ценных пород рыб должны снизить затраты кормов на 10-15 процентов и повысить привес на 13-18 процентов. Что касается пушных зверей, то здесь энергозатраты на производство кормов будут снижены на 10-15 процентов.

Еще одно направление программы - биогаз. Разработки в этом направлении велись в рамках первой программы "Комбикорм" в 2011-2013 годах и были признаны успешными. В той программе было пятнадцать мероприятий, направленных на разработку рациона для крупного рогатого скота и свиней.

- Сегодня в некоторых животноводческих хозяйствах активно используют навоз, который можно трансформировать в биогаз и использовать в дальнейшем в производстве. При этом появляются дополнительные источники энергии, значительно улучшается экология, - рассказал Валерий Афанасьев. - Но и здесь не обойтись без специального оборудования. Над этим мы сейчас и работаем, уже есть опытные образцы, которые проходят испытания.

По словам гендиректора института, все эти работы ведутся вместе с белорусскими коллегами.

- Наши сотрудники ездят на испытания оборудования в Беларусь, белорусы приезжают к нам. Сейчас из-за пандемии это происходит реже, но мы постоянно на связи, проводим онлайн-трансляции, - заметил Валерий Афанасьев. - В разработках движемся параллельно и помогаем друг другу.