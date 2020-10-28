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28.10.2020 00:14
Рубрика: Экономика

Скидки на высоте

РЖД начнут продажи верхних полок в купе за полцены
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
Пассажиры смогут купить с 1 по 6 ноября билет на верхнюю полку в купейный вагон со скидкой в 50%, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Скидки действуют на более чем 300 поездах, отправляющихся с 1 по 30 ноября внутри страны.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
РЖД возобновили дистанционную отмену поездки для пассажиров старше 65 лет

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте компании, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" или в железнодорожных кассах "Федеральной пассажирской компании", дочернего предприятия РЖД. С полным списком поездов, участвующих в акции, и условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте РЖД в разделе "Тарифы и акции". При этом скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами или скидками, уточнили в РЖД.

Оформить возврат неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, купленных в кассах, пассажиры старше 65 лет снова смогут дистанционно, по телефону. Получить обратно деньги можно будет в течение полугода в пункте продажи при наличии оригинала билета.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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