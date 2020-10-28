Как не наделать ляпов в итоговом сочинении

Напомним, открытые направления известны. Всего их пять: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения", "Время перемен", "Разговор с собой". Но это - только общие "указатели". А конкретные темы ученики узнают за 15 минут до начала сочинения в каждом регионе.

- Насколько хорошо выпускник может рассуждать? Предлагать свои ответы на философские вопросы? Высказывать и аргументировать свою точку зрения? Все это проверяет сочинение, - рассказал Алексей Федоров. - Важно не просто написать свои мысли по заданной теме, а подтвердить их, опираясь на литературный источник. Это может быть художественное произведение, дневники, мемуары, публицистика, философские и научно-популярные трактаты… В общем, выпускник может использовать все, что есть у него в "читательском активе". Правда, опыт показывает: в 90% случаев ребята обращаются к произведениям школьной программы.

Формальные требования? Их несколько. Минимальный объем не менее 250 слов (в зачет идут и предлоги и другие "служебные" слова - прим. ред.). Рекомендуемый - от 350 слов. Подсказка: сначала можно написать черновик, потом перечитать и пересчитать слова, и только потом переписывать текст начисто. Не забывать следить за временем: на все про все - 3 часа 55 минут.

Работу нужно писать самому, без плагиата, шпаргалок, заученных текстов и схем.

- Если вам нравится какая-то чужая мысль, можно спокойно на нее сослаться, указав источник. Развернутые цитаты - это отлично, только старайтесь не делать в них ошибок. Вы можете подтвердить чужую мысль или, допустим, показать, что все сложнее, чем кажется на первый взгляд. А можно оспорить ее, чтобы выстроить свое высказывание. При этом объем цитирования не должен превышать объем вашего текста - то есть половины всего сочинения, - советует эксперт.

Важно: сочинение должно соответствовать теме. Часто школьники раскрывают не конкретную тему, а более общее тематическое направление, известное заранее. Искусственный подгон темы - большой риск получить незачет. Внимательнее нужно быть и с аргументами, с опорой на литературу.

- Часто сочинения выглядят так: первый абзац - короткое мнение, тезис по теме, основная часть - подробный пересказ какого-то произведения. В конце повторяется тезис из вступления. Но так делать не надо! Не нужно подменять собственное рассуждение пересказом, - говорит Алексей Федоров. - Другая крайность: школьник не помнит, о чем произведение, и начинает импровизировать, искажает его до неузнаваемости. За такое тоже незачет.

Правильная композиция и логика - без них никуда. А вот без речевых и лексических ошибок лучше обойтись.

- Фактические ошибки тоже могут повлиять на итоговую оценку. Но чтобы был незачет, их количество должно быть критическим, - говорит Алексей Федоров. - А вот за грамотность, точнее - ее отсутствие, довольно много ребят получают незачет. Допустимое количество ошибок не более пяти на 100 слов. Причем учитываются орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки.

Вопрос - ответ

Если приведен пример только из одного произведения, то могут ли поставить незачет из-за этого?

Ответ: Нет, не могут.

Нужен ли подробный анализ произведений, которые привлекаются при аргументации?

Ответ: вы можете их анализировать, если это поможет в работе, но вы не обязаны этого делать.

Имеет ли право участник на собственную оригинальную интерпретацию произведения?

Ответ: Да, имеет. Важно, чтобы вы могли доказать свою точку зрения с опорой на литературный материал.

Я увлекаюсь искусством. Можно ли при аргументации опираться на описание архитектурных памятников, картин, скульптур?

Ответ: Можно, но не вместо литературного материала.