Как перестать бояться коронавируса

Более 1,2 миллиона москвичей продолжают работать удаленно - не все крупные работодатели решились вернуть своих сотрудников в офисы. А теперь, когда коронавирус разыгрался с новой силой, в полку "дистанционщиков" снова прибыло. Но есть и те, без кого на рабочем месте никак не обойтись, им приходится выполнять свои обязанности в очном режиме. Как в этом случае избавиться от страха заразиться COVID-19?

Любой страх, объяснила "РГ" психолог Ксения Аверс, ослабляет иммунитет, поэтому "ворота" в организм для вируса открываются. Поэтому важно не только носить маски и мыть руки, но и следить за душевным здоровьем. По словам психолога Михаила Козлова, в случае с коронавирусом нужно ориентироваться на научные данные и официальную статистику. И мыслить не возможностями, а вероятностями.

"Нужно быть готовым к тому, что тревоги в наше время тяжело избежать, но с ней можно совладать, - рассказал психолог "РГ". - Тревога в нас как пожарная сигнализация - работает, но при этом часто ошибается. Поэтому доверять ей особо нельзя".

Михаил Козлов советует почаще переключаться и по возможности не допускать самокопания, откинув в сторону тревожные мысли. Не стоит часами сидеть в интернете и судорожно искать негативные истории про коронавирус и о том, как протекает болезнь. "Помните, что наша психика работает на эмоционально насыщенных образах, - объясняет Козлов. - Познакомившись с живописным и красочным описанием различных историй, мы будем игнорировать статистические данные". Поэтому забивать этим голову не стоит. Лучшее решение - ограничить себя от потока непроверенной и ненадежной информации.

Пандемия, говорит Козлов, сама по себе стресс для человека. Поэтому надо чаще отдыхать, подпитывать себя позитивными эмоциями, стараться максимально сохранять привычный образ жизни и не лишать себя радостей.

- Если вы чувствуете, что самостоятельно не справляетесь, у вас ухудшается сон, настроение, повышается ощущения тревоги, мысли становятся навязчивыми, тогда лучше обратиться к специалисту, - подчеркивает Михаил Козлов.

Чтобы избежать встречи с ковидом, нужно соблюдать и элементарные правила профилактики и гигиены. В первую очередь, мыть руки, обрабатывать их антисептиком или спиртовой салфеткой после поездок в общественном транспорте и посещения общественных мест, включая магазины и туалеты. Важно не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в организм. Носите маску и перчатки (желательно тонкие и дышащие).

Любой страх ослабляет иммунитет, поэтому "ворота" в организм для вируса открываются

Судорожно обрабатывать руки антисептиком не рекомендуется, иначе можно только навредить. Чтобы избежать зуда и раздражения кожи, лучше выбирать средства с витамином Е и алоэ вера. От сухости, по словам дерматологов, защитят кремы с ланолином и разными питательными маслами. Процент спирта и глицерина должен быть минимальным - их указывают в конце состава. Детские кремы - самый удачный и бюджетный способ защитить свои руки.

Кстати

Нужна психологическая помощь? Можно позвонить на "горячую линию" по коронавирусу: +7 (495) 870-45-09. Работает и короткий мобильный номер неотложной психологической помощи: 051. Пообщаться со специалистом можно и через чат на сайте Московской службы психологической помощи населению.