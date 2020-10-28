Право

Может ли россиянин, женатый на белоруске, получить материнский капитал?

"У нас в семье родился первый ребенок, хотели оформить материнский капитал, но нам отказали. Сказали, что моя жена имеет белорусское гражданство и поэтому не положено. Брат жены утверждает, что в Беларуси мужчины тоже имеют право оформить маткапитал. Правомерен ли отказ и могу ли я, как гражданин России, оформить материнский капитал? Дмитрий Ю."

В вашем случае нет никаких нарушений прав граждан Союзного государства. Пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты регулируются национальными законодательствами России и Беларуси.

В Беларуси материнский капитал может получить как женщина, так и мужчина, здесь он называется "семейным капиталом". Право на семейный капитал имеет каждая белорусская семья, в которой родился или был усыновлен третий либо последующие малыши. Родитель, который претендует на получение семейного капитала, должен иметь белорусское гражданство, а также постоянно проживать на территории Беларуси. Если, например, мать не имеет белорусского гражданства, то семейный капитал может быть назначен отцу.

В России у мужчин тоже есть такое право, если они выступают единственными родителями или опекунами несовершеннолетних. То есть если мать лишена своих прав на малышей, умерла или числится пропавшей без вести. В остальных случаях, согласно российскому законодательству, право на материнский капитал имеют только женщины с российским гражданством, причем независимо от их места жительства. Кроме того, при рождении или усыновлении ребенок должен иметь российское гражданство...

Если ваша жена станет гражданкой России, а затем родит второго ребенка, тогда она будет иметь все права на получение материнского капитала.

Документы

Как россиянину в Беларуси получить внутренний паспорт РФ?

"В этом году я закончила университет в Минске, сама из России. Неделю назад вышла замуж за своего сокурсника и взяла фамилию мужа. Подскажите, пожалуйста, надо ли менять мой российский паспорт или я могу пользоваться своим загранпаспортом? Если надо менять, то могу ли я оформить его в Беларуси? Анна Д."

После смены фамилии вам необходимо будет поменять не только общегражданский паспорт, но и все документы. Исключение составляют документы, связанные с наличием имущественных прав. Например, свидетельство о праве собственности на недвижимость менять не нужно. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о браке.

Также не требуют замены документы о получении образования, трудовая книжка и ИНН. Свидетельство ИНН заменяется по желанию.

Поменять внутренний паспорт РФ в Беларуси вы не можете. Государственная услуга по выдаче и замене внутреннего паспорта предоставляется только на территории России. Уполномоченный орган по выдаче, замене и учету внутреннего паспорта - Министерство внутренних дел РФ.

Если у вас в России сейчас нет постоянной регистрации, то россиянам, постоянно проживающим в Беларуси, выдача и замена внутренних паспортов производится по месту фактического обращения. То есть в любом территориальном органе по вопросам миграции МВД России. Ближайшие к Беларуси региональные управления по вопросам миграции МВД России находятся в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

После смены фамилии на замену паспорта дается 30 дней. Если не успеете, последуют штрафы: в Москве и Санкт-Петербурге - от 3 до 5 тысяч рублей, в регионах - от 2 до 3 тысяч. Получив внутренний паспорт, оформить загранпаспорт вы можете уже в Беларуси.

Услуги

Может ли российский пенсионер в Беларуси получить электронную справку из ПФР?

"Мой брат российский пенсионер, проживает со мной в Беларуси, но пенсию получает российскую. Ему нужна справка о пенсии и выписка о выплатах из Пенсионного фонда РФ. Может ли он получить их в электронном виде? Ева Петровна С."

Пенсионный фонд РФ предоставляет услуги по установлению и выплате пенсий и в электронном виде. Причем как гражданам, проживающим в России, так и за ее пределами.

Для получения этой "электронной" услуги необходимо на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru) пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить подтвержденную учетную запись. Для этого нужно заполнить заявление, в котором надо указать паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и на выбор: адрес личной электронной почты либо номер мобильного телефона. Получение подтвержденной учетной записи в ЕСИА возможно после подтверждения личности. В вашем случае это можно сделать с помощью кода активации, который можно получить посредством регистрируемого почтового отправления "Почта России". В этом случае письмо с кодом подтверждения личности заявителя будет направлено на указанный почтовый адрес.

СНИЛС является идентификатором пользователя на портале госуслуг и в "личном кабинете" ПФР, где гражданин России, проживающий за границей, которому пенсия переводится за рубеж, может воспользоваться определенными услугами, в том числе заказать справку и выписку о пенсии и выплатах...