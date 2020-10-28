Как наш корреспондент клюкву "удил"

На пинском Полесье в разгаре клюквенная "путина". Рыбацкая терминология здесь вполне уместна, потому как целебную ягоду на самом деле вытаскивают специальными ловушками - бонами - из воды. За "ловлей" клюквы на плантациях ОАО "Полесские журавины" наблюдал корреспондент "СОЮЗа".

Название процесса (механический способ сбора клюквы) никаких эмоций не вызывает. А вот сама картинка - просто загляденье, высокая производственная поэзия. Только представьте. По водной глади огромного пруда - площадь плантаций крупнейшего в Европе клюквенного хозяйства больше 80 гектаров - один за другим "плывут" тракторы и специальными мотовилами бережно сбивают созревшие ягодки с кустов. И когда из-за тучки проглядывает робкое осеннее солнце, миллионы всплывших на поверхность клюковок, как жемчужинки, переливаются разными цветами - от розово-крас­ного до багряного. Затем работники специальными бонами, будто рыбаки неводом, подтягивают ягоду к транспортерам, по которым клюква яркими ручейками плывет к берегу.

Механизаторам, конечно, не до красоты. Работа на затопленных чеках требует филигранного мастерства. Мотовилом надо и ягоды аккуратно отбить, и кусты не повредить. К тому же нужно смотреть в оба глаза, чтобы случайно не зацепить стояки-гидранты для орошения плантаций. "Вот где получаешь классную практику вождения", - шутят трактористы. Сергей Кравец, Александр Мокей, Михаил Прокопович, Василий Шкабара и другие механизаторы уже много лет уверенно водят тракторы по затопленным плантациям. А на выборке ягод тон задают две бригады, возглавляемые Виталием Садухой и Дмитрием Трушко. У агронома по защите растений Виталия Букаты не менее ответственный участок, хотя и находится на суше. Опытный специалист отвечает за сортировку клюквы. На выходе должен остаться только качественный продукт, который отправят в холодильную камеру, а позже - к потребителям.

Главный инженер хозяйства Александр Казанчук говорит, что о поставках ягоды договариваются заранее. Тесно сотрудничают с российскими регионами, главным образом с Москвой и Московской областью, куда ежегодно отправляют десятки тонн отборной клюквы.

Специальными мотовилами тракторы бережно сбивают созревшие ягодки с кустов. Фото: Белта

Ежегодно в российские регионы отправляют десятки тонн отборной полесской клюквы

- Отзывы о нашей продукции самые хорошие, - делится собеседник. - Все знают о ее полезных свойствах. Правда, в нынешнем сезоне урожай не самый щедрый. Зимы фактически не было, а клюква, как известно, чутко реагирует на любую аномалию в природе. В конце марта ударили ночные морозы, прошедшие по цветущим ягодникам. Специалисты сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. И хотя клюква на этот раз уродила негусто, зато выросла крупная. На такой товар будет спрос.

Пришлось повременить с уборкой. Из-за холодной затяжной весны и долгого лета клюква созрела на неделю-другую позже обычного срока, однако собрать ее намерены до 7 ноября, пока не установились ночные морозы. Рассчитывают заготовить более 200 тонн ягоды. Парк техники пополнили двумя новыми тракторами МТЗ. Сейчас клюквенные чеки бороздят шесть таких машин.

А чтобы добавить качества, в деревне Селище Пинского района открыли пункт сортировки и переработки ягодной продукции. Производство там оборудовано по последнему слову техники. Налажен полный цикл переработки ягод - от сортировки до упаковки. Умная машина по электронной очистке ягод мощностью более восьми тонн в смену калибрует целебный урожай не только по размеру, но и по цвету. Потребители сегодня готовы больше платить за клюкву, прошедшую через электронную сортировку и имеющую идеальный товарный вид.

Кстати

Клюква считается одной из самых ценных ягод. Она содержит лимонную, бензойную, хинную и урсоловую кислоты, витамин С, сахара, другие полезные для человека соединения. В ее составе также обнаружено чрезвычайно высокое содержание пектиновых веществ, которые способны связывать и выводить из организма радионуклиды и соединения тяжелых металлов. Флавоноиды, содержащиеся в крупноплодной клюкве, обладают антиоксидантной активностью и могут быть использованы в комплексе противовоспалительной и антисклеротической терапии.