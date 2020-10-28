Как в Греции отмечают День "Охи" в условиях пандемии

Сегодня Греческая Республика отмечает главный национальный государственный праздник - День "Охи" (День "Нет", - прим. "РГ") в весьма необычной атмосфере. Если раньше он в обязательном порядке сопровождался парадами военных или шествиями учащихся под национальными флагами, то в условиях пандемии коронавируса все торжественные мероприятия в таком формате отменены.

Как сообщает Афинско-македонское агентство новостей (AMNA), отдельные приуроченные к 80-ой годовщине Дня "Охи" события, включая возложения венков к памятникам, пройдут в Афинах и Салониках с ограничениями по количеству участников и в строгом соответствии с санитарными правилами из-за стремительного распространения COVID-19.

На прошлой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении в стране с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности с установлением в ряде регионов комендантского часа и обязательным ношением масок на улицах. В настоящее время в Греции наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Впервые с начала пандемии число ежедневно выявляемых случаев инфицирования превысило 1200 человек, а общее количество заболевших греков достигло почти 33 тысяч.

Напомним, что история Дня "Охи" связана с ультиматумом, который Италия предъявила Греции 28 октября 1940 года. В нем диктатор Муссолини потребовал свободного прохода итальянских войск на греческую территорию. В ответ на требования фашистов Афины ответили агрессору лаконичное "охи", после чего для Греции началась Вторая Мировая война.

В развернувшихся на границе Албании и Греции упорных боях небольшая греческая армия смогла не только остановить превосходящие силы итальянцев, но и перейти в контрнаступление. И только вступление нацистской Германии в войну против Греции в апреле 1941 года привело к оккупации Эллады, на территории которой впоследствии развернулась ожесточенная партизанская борьба с захватчиками. Ряд историков полагает, что решение Гитлера оказать помощь терпящим поражение армиям Муссолини и вынужденно начатая нацистами военная кампания на Балканах отсрочила почти на 2 месяца реализацию фашистского плана "Барбаросса" - нападению Германии на СССР.

День "Охи" является общенациональным праздником, объединяет нацию и символизирует готовность греков сообща противостоять агрессии и тирании.