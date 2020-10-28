Как в Греции отмечают День "Охи" в условиях пандемии

Новости

Поклонник ранил актрису Мальхотру после отказа выйти за него замуж 11:52
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве 11:49
Харламов назвал причину развода с Асмус 11:48
Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве 11:41
Как в Беларуси с 1 ноября вырастут пенсии и социальные пособия 11:35
Съемки фильма про Боба Дилана прекращены из-за пандемии 11:26
Премьера новой "Лары Крофт" отменена из-за пандемии 11:15
Четыре российские подлодки включили в топ самых опасных субмарин мира 11:14
Роспотребнадзор: Бизнес в Москве не будет закрываться тотально 10:57
Петросян прокомментировал сообщение о своей госпитализации с COVID-19 10:53
Рамки "Свободного потока" на ЦКАД-3 начали считывать транспондеры 10:46
Госдума приняла закон о требовании к омбудсмену постоянно проживать в РФ 10:31
За неоплату парковки у москвича арестовали Porsche 10:24
СМИ: Китай и Северная Корея возобновляют железнодорожное сообщение и туризм 10:23
12 миллионов тюльпанов высадят на улицах столицы 10:13
В Крыму зафиксировали вспышку COVID-19 в психиатрической больнице 10:13
Еще 3577 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:09
В Минобороны рассказали об испытаниях Ми-28НМ и Ми-26Т2В 10:05
В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы 09:41
Кабмин выделит 1,3 млрд рублей на жилье пострадавшим в Иркутской области 09:30
В Тюмени впервые установили саморасширяющийся стент в кисту у желудка 09:28
Экс-главу Челябинска приговорили к трем годам строгого режима 09:14
К воскресенью в Москве похолодает 09:11
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса 08:50
Бастрыкин потребовал защитить семью актера Алексея Баталова от давления 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 11:24
Рубрика: В мире

Как в Греции отмечают День "Охи" в условиях пандемии

Текст: Александр Гасюк
Сегодня Греческая Республика отмечает главный национальный государственный праздник - День "Охи" (День "Нет", - прим. "РГ") в весьма необычной атмосфере. Если раньше он в обязательном порядке сопровождался парадами военных или шествиями учащихся под национальными флагами, то в условиях пандемии коронавируса все торжественные мероприятия в таком формате отменены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает Афинско-македонское агентство новостей (AMNA), отдельные приуроченные к 80-ой годовщине Дня "Охи" события, включая возложения венков к памятникам, пройдут в Афинах и Салониках с ограничениями по количеству участников и в строгом соответствии с санитарными правилами из-за стремительного распространения COVID-19.

Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU
Эксперт: Визит Лаврова создал позитивную повестку в отношениях РФ и Греции

На прошлой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении в стране с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности с установлением в ряде регионов комендантского часа и обязательным ношением масок на улицах. В настоящее время в Греции наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Впервые с начала пандемии число ежедневно выявляемых случаев инфицирования превысило 1200 человек, а общее количество заболевших греков достигло почти 33 тысяч.

Напомним, что история Дня "Охи" связана с ультиматумом, который Италия предъявила Греции 28 октября 1940 года. В нем диктатор Муссолини потребовал свободного прохода итальянских войск на греческую территорию. В ответ на требования фашистов Афины ответили агрессору лаконичное "охи", после чего для Греции началась Вторая Мировая война.

В развернувшихся на границе Албании и Греции упорных боях небольшая греческая армия смогла не только остановить превосходящие силы итальянцев, но и перейти в контрнаступление. И только вступление нацистской Германии в войну против Греции в апреле 1941 года привело к оккупации Эллады, на территории которой впоследствии развернулась ожесточенная партизанская борьба с захватчиками. Ряд историков полагает, что решение Гитлера оказать помощь терпящим поражение армиям Муссолини и вынужденно начатая нацистами военная кампания на Балканах отсрочила почти на 2 месяца реализацию фашистского плана "Барбаросса" - нападению Германии на СССР.

День "Охи" является общенациональным праздником, объединяет нацию и символизирует готовность греков сообща противостоять агрессии и тирании.

Греция в 2021 году увеличит расходы на оборону в 5 раз
В мире Европа Греция Вторая мировая война

Главное сегодня

Песков: Самоизолировавшийся Лавров не встречался с Путиным
Евросоюз может столкнуться с нехваткой вакцины от коронавируса
Счетная палата спрогнозировала последствия нового локдауна в России
В мире установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за неделю
Самолет Ту-154 совершил последний регулярный пассажирский рейс
Посол Южной Кореи рассказал о восстановлении безвизового режима для россиян
Как выглядит политический пейзаж Украины после местных выборов