Какие выгоды приносит грамотная организация труда

Владимир Путин, президент РФ в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года:

Результаты должны чувствоваться уже сейчас. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах.

Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, - добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем - это рост производительности труда...

Вообще генеральный способ решения проблемы (повышения жизни россиян) - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан.