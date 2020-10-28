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28.10.2020 04:41
Рубрика: Экономика

Рабочие моменты

Какие выгоды приносит грамотная организация труда
Российская газета - Неделя № 244(8298)

Владимир Путин, президент РФ в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года:

Фото: iStock
Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий

Результаты должны чувствоваться уже сейчас. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах.

Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, - добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем - это рост производительности труда...

Вообще генеральный способ решения проблемы (повышения жизни россиян) - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алексей Дуэль

Скидка за эффективность

Текст: Алексей Дуэль
Компаниям - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", которые берут на себя обязанность повышать эффективность работы минимум на 5% в год, положена налоговая преференция. Они могут получить налоговый вычет, размер которого может составлять до 90% в части фискальных расходов на основные средства: сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, рассказали в пресс-службе минэкономразвития.

Такая возможность доступна для участников из семи регионов: Удмуртии, Кемеровской, Ростовской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

Какие выгоды приносит грамотная организация труда

Пока налоговая преференция действует до 2021 года. Затем ведомство проанализирует эту меру поддержки, и будет принято решение, как именно надо изменить ее правила.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алексей Дуэль

Фабрика процессов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В Петербурге запустили специальную фабрику процессов. В условиях, максимально приближенных к ситуации на реальном производстве, ее участники учатся экономить рабочее время и ресурсы - свои и компании.

- Наступает время, когда терпеть низкую производительность уже нельзя, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко на церемонии открытия. - Фабрика позволяет обучать большое количество людей.

Фото: iStock
Как работникам торговли помогут повысить производительность труда

Обучение занимает один день - с двумя перерывами на обед, практические занятия чередуются с мини-лекциями. Каждая рабочая смена длится 15-20 минут, и за это время участники процесса должны "выполнить план" и проанализировать цифры уменьшения объема партий, снижения времени на транспортировку.

Сплошные плюсы

Текст: Петр Аннин
Увеличение выработки на одного сотрудника на 37%, сокращение времени на выполнение технологической цепочки на 19%, уменьшение уровня незавершенного производства на 70% - такие результаты достигнуты в среднем на предприятиях, участвующих в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", подсчитали в "Федеральном центре компетенций".

За счет чего удается добиться таких результатов? На промышленные предприятия - а с 2021 года к ним присоединятся и предприятия торговли - приходят эксперты ФЦК по устранению неэффективности производственного процесса. Они изучают, как устроена работа, как распределены обязанности, как используют станки и механизмы. Составляют схему процесса, выясняют траекторию перемещения будущего изделия по цеху. И затем предлагают рекомендации, как можно довольно простыми и зачастую бесплатными средствами улучшить работу.

Фото: iStock
Как работникам торговли помогут повысить производительность труда

"На мукомольном заводе при фасовке муки в пакеты постоянно возникало налипание на деталь, и работники тратили время на его ручное устранение, - приводят пример эксперты ФЦК. - Мы предложили на тот же станок приладить специальный шнек, который не позволял бы накапливаться муке. Проблема была устранена, выработка повысилась практически кратно".

37 процентов составило среднее увеличение выработки на одного сотрудника предприятия - участника нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2020 году. При этом нагрузка на человека не увеличилась, просто возросла эффективность труда

Кроме того, ФЦК активно внедряет на подшефных предприятиях систему поощрения инициативы работника, чтобы каждый сотрудник искал способы повысить общую эффективность работы.

Экономика Работа Занятость

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