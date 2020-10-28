Какие выгоды приносит грамотная организация труда

Владимир Путин, президент РФ в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года:
Результаты должны чувствоваться уже сейчас. Это должно отражаться и на уровне доходов, на зарплатах.
Если исходить из того, что главное, что мы должны сделать разными способами в ходе реализации нацпроектов, - добиться повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем - это рост производительности труда...
Вообще генеральный способ решения проблемы (повышения жизни россиян) - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан.
Фабрика процессов
- Наступает время, когда терпеть низкую производительность уже нельзя, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко на церемонии открытия. - Фабрика позволяет обучать большое количество людей.
Обучение занимает один день - с двумя перерывами на обед, практические занятия чередуются с мини-лекциями. Каждая рабочая смена длится 15-20 минут, и за это время участники процесса должны "выполнить план" и проанализировать цифры уменьшения объема партий, снижения времени на транспортировку.
Сплошные плюсы
За счет чего удается добиться таких результатов? На промышленные предприятия - а с 2021 года к ним присоединятся и предприятия торговли - приходят эксперты ФЦК по устранению неэффективности производственного процесса. Они изучают, как устроена работа, как распределены обязанности, как используют станки и механизмы. Составляют схему процесса, выясняют траекторию перемещения будущего изделия по цеху. И затем предлагают рекомендации, как можно довольно простыми и зачастую бесплатными средствами улучшить работу.
"На мукомольном заводе при фасовке муки в пакеты постоянно возникало налипание на деталь, и работники тратили время на его ручное устранение, - приводят пример эксперты ФЦК. - Мы предложили на тот же станок приладить специальный шнек, который не позволял бы накапливаться муке. Проблема была устранена, выработка повысилась практически кратно".
Кроме того, ФЦК активно внедряет на подшефных предприятиях систему поощрения инициативы работника, чтобы каждый сотрудник искал способы повысить общую эффективность работы.
Скидка за эффективность
Такая возможность доступна для участников из семи регионов: Удмуртии, Кемеровской, Ростовской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.
Пока налоговая преференция действует до 2021 года. Затем ведомство проанализирует эту меру поддержки, и будет принято решение, как именно надо изменить ее правила.