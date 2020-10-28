Постановление правительства Кировской области от 27 октября 2020 года № 545-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", c учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и на основании протокола заседания штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, от 20.10.2020 № 25 Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2:

1.1.1. Подпункт 1.2.1.3.9 подпункта 1.2.1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"при непроведении спектаклей (представлений, концертов) в период с 23:00 до 06:00;".

1.1.2. Подпункт 1.2.3.5 подпункта 1.2.3 изложить в следующей редакции:

"1.2.3.5. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктом 1.2.1.4 настоящего постановления, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

1.2.3.5.1. При неукоснительном выполнении рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 30.05.2020 № МР 3.1/2.3.6.0190-20.

1.2.3.5.2. При установлении режима работы предприятий (объектов) общественного питания по оказанию посетителям услуг общественного питания в интервале с 06:00 до 23:00. Данное условие не распространяется на:

оказание предприятиями (объектами) общественного питания услуг по реализации продукции общественного питания и покупных товаров навынос без посещения покупателями помещения предприятия (объекта) общественного питания и (или) с условием доставки заказов покупателям;

оказание предприятиями (объектами) общественного питания услуг по обеспечению питанием работающих в ночное время работников организаций (индивидуальных предпринимателей), на территориях которых расположены указанные предприятия (объекты) общественного питания и деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего постановления, с обеспечением невозможности доступа иных посетителей (покупателей) в помещения указанных предприятий (объектов) общественного питания в период с 23:00 до 06:00;

осуществление деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

осуществление деятельности предприятиями (объектами) общественного питания, расположенными в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (объектах дорожного сервиса) и расположенных в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения в Кировской области.

1.2.3.5.3. При недопущении предоставления с 21:00 до 9:00 посетителям услуг по организации досуга в части организации танцплощадок, проведению дискотек.

1.2.3.5.4. При недопущении обслуживания посетителей в формах обслуживания "банкет", "фуршет", "шведский стол".

1.2.3.5.5. При соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

1.2. Абзац третий подпункта 1.8.2 подпункта 1.8 изложить в следующей редакции:

"при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, на парковках, в лифтах,".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28.10.2020.

И.о. Председателя Правительства Кировской области Д.А.Курдюмов







