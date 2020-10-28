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28.10.2020 11:30
Рубрика: Власть

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении закон о молодежной политике

Текст: Галина Мисливская
Базовый закон о молодежной политике может быть принят уже в этом году, считают в профильном комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В среду комитет поддержал документ и предложил принять его в первом чтении.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона", - огласил решение комитета председатель Борис Пайкин. По его словам, рассмотрение документа на пленарном заседании может пройти 10 ноября, такое предложение комитет направляет в Совет Госдумы.

Фото: iStock
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В случае принятия в первом чтении в регионах решено провести широкое обсуждение документа, в том числе - на площадках молодежных парламентов, чтобы оперативно подготовить законопроект к основному чтению с учетом мнения молодых людей. "Нам бы хотелось, чтобы в этом году закон был принят", - сказал Борис Пайкин.

Документ был внесен группой сенаторов и депутатов в июле этого года в развитие положений статьи 72 обновленной Конституции РФ. Там указано, что общие вопросы молодежной политики находятся в совместном ведении регионов и федерального центра.

На сегодняшний день в подавляющем большинстве субъектов Федерации приняты законы о молодежной политике. Однако подходы к предмету регулирования да и сами понятия в этих документах разнятся.

Новый закон должен закрепить на федеральном уровне единые принципы и термины. В первую очередь - определить, что такое молодежь. Авторы документа предлагают отнести к этой категории граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас, согласно правительственному акту об основах государственной молодежной политики до 2025 года, молодежью считаются россияне не старше 30 лет.

Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки, например, получать гранты по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов, считают авторы законопроекта.

При этом регионы при разработке своих молодежных программ вправе устанавливать другие возрастные ограничения, говорится в тексте законопроекта.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Документ также закрепляет единые понятия "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения", устанавливает цели молодежной политики, принципы и направления ее реализации.

В частности, к целям отнесены защита прав молодежи, обеспечение равных условий для ее участия в политической, экономической, культурной жизни страны, а также "формирование ценностей культуры семейной жизни, поддержка молодых семей, улучшение демографической ситуации в РФ".

Среди направлений реализации молодежной политики - формирование равных условий, направленных духовное, культурное, профессиональное, социальное и физическое развитие молодежи; поддержка добровольческого движения; содействие занятости и решению жилищных проблем и даже предупреждение правонарушений и антиобщественных действий среди молодежи.

Отметим, что это не первая попытка закрепить единые принципы молодежной политики на федеральном уровне. Еще в 2007 году в Госдуму поступил депутатский законопроект, но он был отклонен в первом чтении спустя десять лет как морально устаревший. В 2014 году документ на эту тему подготовили законодательные собрания нескольких регионов Поволжья и Урала, его постигла та же участь из-за несоответствия другим нормативным актам в сфере молодежной политики. В 2018 году Госдума отвергла еще одну депутатскую инициативу, на которую поступил отрицательный отзыв правительства - кабмин раскритиковал документ за нарушение принципов организации госвласти и положений Бюджетного кодекса.

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