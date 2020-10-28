Обнаружен огромный коралловый риф высотой в полкилометра

Новости

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 20:04
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 20:12
Рубрика: Общество

Обнаружен огромный коралловый риф высотой в полкилометра

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Schmidt Ocean Institute Фото: Schmidt Ocean Institute
Фото: Schmidt Ocean Institute

Ученые обнаружили ранее неизвестный огромный коралловый риф в северной части Большого барьерного рифа у берегов Австралии. Об этом сообщается на сайте калифорнийского института океанологии Шмидта (США), исследовательское судно которого "Фалкор" занималось трехмерным картированием морского дна в районе Барьерного рифа.

Фото: iStock
Ученые: На дне океанов находятся миллионы тонн пластика

Самое высокое сооружение в Европе - Останкинская телебашня в Москве (540,1 м). Риф, обнаруженный группой исследователей из института океанологии Шмидта, чуть меньше московской телебашни: его высота - 500 метров.

Научно-исследовательское судно "Фалкор", на котором ученые изучают глубины вод Австралии и Тихого океана, на прошлой неделе находилось в водах к северу от полуострова Кейп-Йорк в австралийском штате Квинсленд.

Во время составления карты Большого барьерного рифа исследователи обнаружили новый риф. К нему они отправили дистанционно управляемый подводный робот SuBastian, который оборудован камерой 4K. Робот, способный погружаться на глубину до четырех с половиной километров, давал видеонаблюдения в прямом эфире на сайте института.

Ширина основания нового рифа - 1,5 километра, самая высокая точка рифа (500 м) находится в 40 метрах от поверхности воды.

Фото: pixabay.com
В Гренландии в море сошел гигантский кусок льда размером с Париж

Океанологи утверждают, что нынешнее открытие является первым в этом регионе за последние 120 лет. С конца 18 века здесь были обнаружены и измерены семь отдельно стоящих очень высоких коралловых рифов.

Большой барьерный риф является крупнейшим в мире скоплением кораллов. Его площадь составляет более 344 000 квадратных километров (т.е. он больше, чем Италия), и он тянется на 2,3 тысячи км вдоль северо-восточного побережья Австралии. В нем обитают 1500 видов рыб, а сам он состоит из 411 видов известковых кораллов. Но сегодня Большому барьерному рифу угрожает изменение климата: рост температуры океана стал причиной массового обесцвечивания кораллов. Результаты недавнего исследования показали, что за последние два десятилетия Большой барьерный риф потерял более половины своих кораллов.

Группа экспертов предупредила, что 90% всех кораллов в мире могут погибнуть, если глобальная температура повысится хотя бы на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными временами.

Так что недавнее открытие кораллового рифа - обнадеживающая новость. "Это неожиданное открытие подтверждает, что мы продолжаем находить неизвестные структуры и новые виды в наших океанах, - говорит Венди Шмидт, соучредитель института. - Наши знания о том, что находится в океане, достаточно ограниченны. Но новые технологии могут стать нашими глазами, ушами и руками в глубинах океана, которые мы теперь можем исследовать как никогда раньше".

Общество Природа Общество Наука

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии