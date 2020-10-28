Коронавирус изменил формат военных учений России и Монголии

Ежегодное антитеррористическое учение России и Монголии "Селенга" проходит этой осенью в необычном формате. Вместо совместных действий на одном из военных полигонов РФ подразделения двух соседних армий "воюют" хоть и по единой тактической легенде, но каждое на своем учебном поле.

В привычный сценарий маневров вмешалась пандемия коронавируса. Чтобы не подвергать солдат и офицеров дополнительной опасности подхватить смертельную заразу, генералы договорились ограничить тренировочные баталии форматом командно-штабного учения. Это значит, что по большей части различные эпизоды "Селенги-2020" российские и монгольские военные разыграют не на бурятском полигоне Бурдуны, как это планировалось, а на картах.

Чтобы маневры не потеряли статус совместных, Улан-Батор командировал в штаб учений 12 своих офицеров во главе с начальником штаба Сухопутных войск Монголии бригадным генералом Онцогойбаяром. Их приезд в Бурятию сопровождался необходимыми в таких случаях предосторожностями. "С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнения профилактических мероприятий по недопущению распространения Covid-19 проведена дезинфекция автомобильной техники и медицинское обследование военнослужащих Монголии на предмет выявления признаков вирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Все гости оказались здоровы и сейчас вместе с российскими коллегами занимаются планированием и организацией учебно-боевых операций по обе стороны границы. Известно, что к выполнению задач на полигоне Бурдуны наши генералы привлекают 650 военнослужащих и сто единиц техники местного мотострелкового соединения. Как и монгольские коллеги, они в течение трех дней будут уничтожать условного противника, точнее говоря, террористические формирования.

Вообще в совместные учения "Селенга", которые в нынешнем году проводятся в тринадцатый раз, военные двух стран всегда стараются привнести что-то новое. К примеру, в 2018-м наши экипажи показали монгольским коллегам, как в танковом бою можно успешно применять так называемые "карусель" и "качели". Эти приемы поражения вражеских огневых точек российские Сухопутные войска используют в боевой учебе последние несколько лет. Теперь они доступны и танкистам из Монголии.

Смысл "карусели" заключается в том, что танковое подразделение ведет в движении непрерывный фланговый обстрел неприятеля. Как правило, это происходит под прикрытием искусственных сооружений, например насыпного вала, или складок местности - скажем, неглубокого оврага. При этом боевые машины в определенный момент стремительно выдвигаются на рубеж открытия огня, и так же быстро покидают его после выстрела. На смену им тут же приходят другие танки. Этот маневр называется "качели". Он обычно деморализует противника, поскольку тот постоянно находится под огневым воздействием и не может точно знать, откуда в следующую минуту последует удар.

На "Селенге-2017" российским солдатам и офицерам впервые пришлось действовать в условиях резко меняющегося климата, которым "славится" монгольская пустыня Гоби. Характерные для нее ежесуточные температурные скачки и песчаные бури стали серьезным испытанием не только для людей, но и для боевой техники.

А самые первые совместные учебные баталии российские и монгольские военные провели еще в 2008-м. Три раза маневры организовывали под названием "Дархан". Современное обозначение они получили в честь одноименной реки, берущей начало в Монголии и впадающей в озеро Байкал.