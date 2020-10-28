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28.10.2020 21:09
Рубрика: Экономика

Крупная сеть книжных магазинов готовится к банкротству из-за пандемии

Текст: Евгений Гайва

Сеть книжных магазинов "Республика" планирует объявить себя банкротом из-за падения выручки и невозможности исполнять обязательства на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявили в компании.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО "Республика"", - приводит ТАСС заявление представителя сети. Сообщение о банкротстве появится на сайте "Федресурс" в ближайшее время, уточнили в компании.

Там пояснили, что после снятия ограничений трафик сначала восстановился до уровня 60% от уровня предыдущего года. Но в октябре, после новой волны пандемии и ужесточения мер безопасности, вновь началось снижение продаж.

Сейчас у компании нет конкретного плана по закрытию магазинов, торговые точки продолжат работать в обычном режиме, добавили в компании.

Непродовольственный ретейл, в частности книжная розница, особенно сильно пострадала из-за пандемии. В марте по отдельным точкам "Республики" посещаемость упала до 90%, отметили в компании. При этом, спрос в онлайн-канале вырос не сопоставимо с размером убытков. Часть расходов на аренду компании удалось сократить благодаря пониманию со стороны ряда арендодателей.

Компания "Республика" была основана в 2006 году. Магазины сети действуют в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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