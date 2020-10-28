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Рубрика: Власть

Визиты на паузе

Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8297)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. На Смоленской площади во вторник сообщили, что самочувствие у министра "хорошее".

В Департаменте информации и печати МИД России пояснили, что ранее запланированные визиты и встречи Лаврова "переносятся на более поздний срок". Напомним, в понедельник он посетил с рабочим визитом Афины, а на 28-29 октября планировались его поездки в Боснию и Герцеговину и Сербию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook написала, что сотрудники ведомства "регулярно сдают тесты, следуют предписаниям".

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Власть Работа власти Госуправление Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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