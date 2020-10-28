Найдено археологическое доказательство легенды о появлении шелка

Китайские археологи обнаружили скульптуру тутового шелкопряда возрастом 6000 лет, которая является древнейшей в своем роде и подтверждает старинную легенду о происхождении шелка .

Об открытии рассказало агентство "Синьхуа". Оно было сделано археологами в провинции Шаньси на севере Китая. О находке же официально сообщили местные власти.

Она описывается как гранитная скульптура светло-коричневого цвета с вырезанными на ней линиями. Фигурка была обнаружена во время археологических раскопок в уезде Сясянь. По данным местного бюро культуры и туризма, это самая древняя скульптура тутового шелкопряда, когда-либо найденная в Китае.

"Результаты нашего исследования доказывают, что производство шелка существовало в округе Сясянь еще 6000 лет назад, - говорит Дуань Тяньцзин, профессор Университета Цзилинь. - Изысканные узоры на скульптуре отражают то значение, которое предки придавали шелкопрядам".

Споры о том, когда именно на территории Китая появилось производство шелка, не утихают уже много лет. В последнее время все новые археологические находки сдвигают это событие в глубину веков.

Новая находка интересна, прежде всего, местом, где она была сделана. Провинция Сясянь претендует на роль того региона, жители которого первыми начали разводить тутовых шелкопрядов и использовать их для производства шелка. Словом, это одно из важных мест зарождения древней китайской культуры.

Существует легенда, согласно которой Сясянь было местом, где легендарная Лэйцзу, жена Желтого императора, научила народ разводить тутовых шелкопрядов. Поэтому эксперты считают, что обнаруженная скульптура доказывает правдивость древнего повествования. Она не только подтверждает легенду, но и проливает новый свет на изучение вопроса происхождения и распространения шелка.