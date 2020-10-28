Российские клубы накануне провели очередные матчи на групповом этапе баскетбольного Кубка Европы.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" в гостях уверенно одолел "Монако" - 88:72 и вышел на чистое второе место в группе "С". К очной встрече соперники подошли с идентичными показателями, имея по три победы при одном поражении в предыдущих четырех матчах. Причем обе команды уступили лидеру группы итальянскому "Виртусу".

"Монако" - серьезный соперник, который играет в агрессивный баскетбол. Лидерами команды являются быстрые защитники Бост и Найт, а также центровой Лессорт, который очень хорошо двигается, здорово играет в нападении и успевает возвращаться в защиту. Соперник использует широкую ротацию и очень опасен, - предупреждал перед матчем главный тренер кубанцев Евгений Пашутин.

Матч в Монако стал для "Локо" вторым выездным кряду. "Провели немало времени в пути, но с такими крутыми парнями любые поездки только укрепляют командную химию", - отметил один из лидеров краснодарцев, форвард Кевин Херви. Впрочем, если "железнодорожники" и подустали от переездов, то в игре этого заметно не было. Гости с энтузиазмом начали встречу, причем самым результативным в первой четверти стал 20-летний Андрей Мартюк, набравший восемь баллов. Кубанцы быстро обзавелись небольшим заделом, который к большому перерыву составил восемь очков - 42:34.

Уже в третьей четверти отрыв "Локомотива-Кубани" стал двузначным. Но поведя с преимуществом в 17 очков, краснодарцы немного расслабились, позволив сопернику подобраться поближе. Может, трое лидеров "Монако", о которых говорил Пашутин, и сыграли в свою силу, поддержки от партнеров они не получили. Зато у "Локо" сразу шесть игроков набрали не меньше десяти баллов. Как следствие, в заключительной десятиминутке краснодарцы снова ушли в отрыв и больше потери концентрации себе не позволяли.

Казанский УНИКС принимал на своем паркете лидера группы "А", испанский "Ховентуд". Начало казанского матча получилось очень равным. Только к середине второй четверти гостям удалось уйти в небольшой отрыв - 24:17. Правда, рывок 10:0 позволил УНИКСу не только отыграться, но и выйти вперед. Начало второй половины встречи казанцы проспали, однако в концовке чудом сумели перевести игру в овертайм. И все же в дополнительной пятиминутке "Ховентуд" добился победного перевеса в счете - 93:91. Таким образом, испанцы одержали пятую победу кряду и остаются одной из трех команд Еврокубка, не потерпевших ни единого поражения.