Московский "Локомотив" потерпел первое поражение в новом сезоне Лиги чемпионов. В матче группового этапа "красно-зеленые" уступили на своем поле действующему победителю турнира мюнхенской "Баварии" - 1:2.

- Не подскажешь, а кто у "Локомотива" под 11-м номером играет? - буквально за несколько минут до гола Антона Миранчука спросил один из немецких журналистов. Не скрою, было приятно, что внимание зарубежного коллеги привлек футболист нашей сборной. Значит, умеем, когда хотим.

Надо полагать, "Бавария" запомнила этот вечер. Мало кто в этом году бился с ней так же рьяно, как "Локомотив". На ум приходят, пожалуй, только три команды: "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, "Севилья" в матче за Суперкубок УЕФА и "Боруссия" в поединке за Суперкубок Германии. Вот и все. Остальных, даже таких грандов, как "Барселона" и "Челси", мюнхенцы громили, забивая больше четырех мячей.

Класс "Баварии" настолько высок, что, выдав далеко не лучший матч, она тем не менее набрала в Черкизово три очка. Но это не умаляет заслуг "Локомотива": после сенсационного поражения на выходных от "Ротора" команда Марко Николича показала характер, сражаясь на равных с мюнхенским суперклубом. И едва не обыграла его.

При счете 1:1 "Бавария" слегка растерялась, а "Локомотив" вполне мог забить второй мяч. Новичок "красно-зеленых" Зе Луиш вышел один на один с Мануэлем Нойером, но из убойной позиции пробил мимо. Буквально в одной из следующих атак немцы забили решающий мяч. Вот как бывает в футболе, когда не реализуешь свои моменты.

- "Локомотив" провел блестящий матч. Они очень здорово переходили из обороны в атаку, в нападении у них скоростные ребята, доставившие нам немало проблем. Нам пришлось попотеть, - признался автор второго гола "Баварии" Йозуа Киммих.

Игра "Локомотива" впечатлила не только Киммиха, но и чемпиона мира-2014, одного из лучших вратарей мира Мануэля Нойера. "Матч получился тяжелым. Вы сами видели, что нам пришлось понервничать. Соперник был очень опасен, почти каждую атаку старался доводить до удара. Мы вытерпели, выждали нужный момент и забили второй гол. Самое главное - три очка", - сказал Нойер.

Игроки "Локомотива" чаще били в створ ворот, чем мюнхенцы: шесть ударов против четырех

По достоинству оценил игру московского клуба главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

- Это была тяжелая победа. Если хотите - вырванная. "Локомотив" хорошо контратаковал, глубоко оборонялся и четко знал, чего он хочет. В целом, результат справедлив. Хотя победа получилась не такой уверенной, как мы на то рассчитывали, - признался Флик.

Охотно отвечал на вопросы журналистов рулевой "Локомотива" Марко Николич. По словам сербского специалиста, он горд всем, кроме результата.

Обидно проиграть в таком матче?

Марко Николич: Горжусь командой, но результат расстроил. Сегодня все было как надо: отношение к игре, мотивация, тактическая дисциплина, храбрость, уверенность. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Когда они есть на стадионе, футболисты заряжаются энергией и все смотрится совсем по-другому. Перед матчем я говорил, что будет интересно посмотреть, как российский клуб будет противостоять лучшей команде мира. Мы можем гордиться всем, кроме итогового счета.

Вы сказали про храбрость. Было ощущение, что игроки действительно дерутся на поле. Как их настраивали перед встречей?

Марко Николич: Команду не нужно было настраивать на "Баварию". Нужно было подготовить ее тактически и верить в каждого футболиста. Первые 20-25 минут мы немножко прижались к воротам, но затем стали чувствовать себя раскованнее. Было много моментов, просто нужно забивать. Для меня результат важнее впечатлений. "Локомотив" сыграл так, как я хотел. Не хватило завершения.

Закидывать мяч за спину защитникам "Баварии" - часть вашего плана на игру?

Марко Николич: В Лиге чемпионов на рекламном щите в центре поля есть слово "уважение". После матча я никогда не говорю, что мы подготовили команду, все отсмотрели. Если вам показалось, что был такой план, так и напишите.

В параллельном матче группы "А" мадридский "Атлетико" в переиграл дома "Зальцбург" - 3:2. Австрийцы дважды сравнивали счет, но все же пропустили третий гол в концовке: на 85-й минуте победу хозяевам принес Жоао Фелиш.

Продолжает лихорадить рекордсмена по числу титулов Лиги чемпионов "Реал". После двух туров мадридцы набрали лишь одно очко и идут на последнем месте в своей группе. После домашнего поражения от "Шахтера" "королевский клуб" едва не проиграл "Боруссии" из Менхенгладбаха. Уступая 0:2 к 87-й минуте, "сливочные" дважды забили и вырвали ничью - 2:2. Не выявили победителя и "Шахтер" с "Интером" (0:0).