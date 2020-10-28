Макрон выступил за диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Евросоюзу нужно последовательно восстанавливать доверие в отношениях с Россией. Об этом он заявил после переговоров с премьером Эстонии Юри Ратасом.

По словам Макрона, которого цитирует ТАСС, без доверительного диалога между Москвой и европейскими столицами невозможно гарантировать стабильность на континенте. Но только совместно с российскими коллегами Европа сможет противостоять главным вызовам безопасности в регионе, среди которых - боевые действия вокруг Нагорного Карабаха и ситуация в Беларуси.