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28.10.2020 22:34
Рубрика: Власть

МЧС запретит посещать пляжи с животными за одним исключением

Текст: Иван Петров
Взять с собой на пляж в следующем году собаку или кошку, как, впрочем, и любое другое животное, не нарушив при этом правила пребывания на прибрежных территориях, не получится. Запрет установлен.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Едиными требованиями к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые накануне своим приказом утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев.

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Пунктом 4.2.7 посетителям пляжей запрещается приводить с собой животных, исключение сделано лишь для собак-поводырей.

Согласно новому документу, будет также запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах. Запретят и некоторые водные развлечения - "не допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся".

Кроме того, нельзя будет находиться в воде во время подъема на пляже красного или черного флага. Под запретом, хотя так и было всегда, купание в зонах за буйками, не разрешено срывать или притапливать буи.

Владельцев пляжей с 1 июля 2021 года МЧС обяжет исследовать дно в местах заплывов, оборудовать спасательные посты, сообщать в экстренные службы обо всех чрезвычайных ситуациях.

Фото: Пресс-служба ВНИИ ГОЧС МЧС России
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Наконец маломерным судам запретят находиться в зоне купания, всем кроме спасательных.

Приказ вступит в силу 1 января 2021 года.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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