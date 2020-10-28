МЧС запретит посещать пляжи с животными за одним исключением

Взять с собой на пляж в следующем году собаку или кошку, как, впрочем, и любое другое животное, не нарушив при этом правила пребывания на прибрежных территориях, не получится. Запрет установлен.

Едиными требованиями к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые накануне своим приказом утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Пунктом 4.2.7 посетителям пляжей запрещается приводить с собой животных, исключение сделано лишь для собак-поводырей.

Согласно новому документу, будет также запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах. Запретят и некоторые водные развлечения - "не допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся".

Кроме того, нельзя будет находиться в воде во время подъема на пляже красного или черного флага. Под запретом, хотя так и было всегда, купание в зонах за буйками, не разрешено срывать или притапливать буи.

Владельцев пляжей с 1 июля 2021 года МЧС обяжет исследовать дно в местах заплывов, оборудовать спасательные посты, сообщать в экстренные службы обо всех чрезвычайных ситуациях.

Наконец маломерным судам запретят находиться в зоне купания, всем кроме спасательных.

Приказ вступит в силу 1 января 2021 года.