Меркель объявила о введении карантина в Германии

Со следующей недели Германию ждет частичный карантин. Ужесточение мер согласовали в среду канцлер Ангела Меркель и главы земель. Власти надеются, что новая изоляция, которая продлится до конца ноября, позволит гражданам "без страха и серьезных ограничений встретить Рождество".

Как пишет Die Welt, немцам запретят собираться в компаниях больше 10 человек - членов двух семей. Любые частные вечеринки, даже в квартирах, исключены. Дискотеки и клубы, кафе и бары будут закрыты, разве что рестораны смогут продавать еду навынос. О походах в театры и кино, на оперу и концерты, в парки развлечений и на ярмарки тоже можно будет забыть до конца осени. Перестанут принимать посетителей бассейны и тренажерные залы, салоны красоты, студии тату и массажа. Правда, парикмахерские все же продолжат работать.

В облегченной по сравнению с весной версии локдауна власти на этот раз не станут закрывать школы, детские сады и магазины - при соблюдении строгих санитарных требований. Наконец, граждан ФРГ призвали сократить до минимума поездки по стране. Заселение внутренних туристов в отели будет возможно лишь в исключительных случаях.