Минкультуры поддержит частные театры и музеи

Частные театры в России впервые смогут получить гранты в размере одного миллиона рублей на новые постановки и фестивали. Еще чуть более 200 миллионов рублей будут выделены на поддержку цирков и зоопарков. Также на помощь могут рассчитывать и частные музеи. О новых мерах поддержки журналистам рассказали в Министерстве культуры РФ.

В ведомстве отметили, что сформирован реестр частных театров, в который уже вошли 366 театров. Две трети из них (71 процент) не имеют собственных площадок и вынуждены их арендовать со всеми затратами.

"Бюджетный кодекс Российской Федерации не позволяет органам исполнительной власти напрямую финансировать частные институции, при этом ведомство понимает ответственность за все театральное пространство страны. Перед Минкультуры России стоит задача поддержать частные театры теми ресурсами, которыми возможно это сделать в соответствии с законодательством и на конкурсной основе", - пояснили в пресс-службе министерства.

Так, частные театры смогут рассчитывать на гранты в размере одного миллиона рублей на новую постановку или проведение фестиваля. Дополнительные бонусы даст участие в программе "Большие гастроли". "Это чрезвычайно важно для популяризации частных театров, их творческого развития. Благодаря этой инициативе лучшие постановки и коллективы частных театров смогут ездить со своими программами по стране", - отметили в Минкультуры РФ.

Также будет выделена специальная квота на поддержку частных театров, существующих в форме НКО.

В реестре негосударственных музеев на сегодняшний день около 500 частных музеев.

"Впервые в сотрудничестве с музейным сообществом разработана программа развития частных музеев на 2021-2023 годы. Ее ключевая идея - интеграция частных музеев в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры России", - рассказывают о новых мерах поддержки в министерстве.

Акцент намерены сделать на продвижении частных музеев в различных уголках нашей страны. Только так можно привлечь новых посетителей и туристов.

Реестр частных цирков и зоопарков насчитывает 106 организаций и индивидуальных предпринимателей. Среди них 45 цирков и 61 зоопарк. Как частные организации они могли получить субсидию от государства на выплату минимальной заработной платы сотрудников, но содержать животных им приходится самостоятельно. Поэтому Минкультуры РФ обратилось в Правительство с просьбой поддержать именно содержание животных. Проект распоряжение уже готов: на кормление и уход за животными будут выделены 238 миллионов рублей.

"Эта сумма рассчитана исходя из реальных потребностей с учетом рациона различных животных. Субсидию смогут получить организации, работающие в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформившие животных надлежащим образом. Выделенные средства позволят обеспечить содержание более 50 тысяч животных", - пояснили в ведомстве.