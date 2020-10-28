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28.10.2020 17:22
Рубрика: Экономика

Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности

Текст: Алексей Дуэль

Минтруд планирует отказаться от использования величины прожиточного минимума как границы бедности. Об этом сказал замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Методика определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда, в скором времени может быть изменена. Законопроект на эту тему готовят специалисты Минтруда. Суть новации в том, что прожиточный минимум будут определять не как стоимость товаров, включенных в потребительскую корзину, обеспечивающую минимальное выживание человека, а как часть от среднедушевого медианного дохода. По замыслу разработчиков новой методики, это должно обеспечить увеличение величины прожиточного минимума от года к году и, как следствие, рост всевозможных социальных доплат и выплат, которые положены наименее состоятельным гражданам России.

"Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности, - объяснил депутатам Андрей Пудов, передает ТАСС. - Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем вопрос об изменении подходов к расчету прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность. Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели".

В Минтруде не смогли оперативно разъяснить слова замминистра, уточнив, будет ли рубеж бедности превышать величину прожиточного минимума или же начнет отставать от него.

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