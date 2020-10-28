Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности

Минтруд планирует отказаться от использования величины прожиточного минимума как границы бедности. Об этом сказал замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Методика определения прожиточного минимума, как и минимального размера оплаты труда, в скором времени может быть изменена. Законопроект на эту тему готовят специалисты Минтруда. Суть новации в том, что прожиточный минимум будут определять не как стоимость товаров, включенных в потребительскую корзину, обеспечивающую минимальное выживание человека, а как часть от среднедушевого медианного дохода. По замыслу разработчиков новой методики, это должно обеспечить увеличение величины прожиточного минимума от года к году и, как следствие, рост всевозможных социальных доплат и выплат, которые положены наименее состоятельным гражданам России.

"Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности, - объяснил депутатам Андрей Пудов, передает ТАСС. - Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем вопрос об изменении подходов к расчету прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность. Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели".

В Минтруде не смогли оперативно разъяснить слова замминистра, уточнив, будет ли рубеж бедности превышать величину прожиточного минимума или же начнет отставать от него.