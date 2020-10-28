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28.10.2020 14:51
Рубрика: Экономика

Минздрав и Минпромторг: Дефицита онкопрепаратов на рынке РФ не будет

Текст: Светлана Ментюкова
Минпромторг России готов осуществить оперативные закупки онкопрепаратов, необходимых для нужд конкретных медицинских учреждений, в том числе за рубежом. Объем закупок будет определен Минздравом России. Об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Чтобы не допустить дефицит и тем более отсутствие на рынке востребованных лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП), из-за низкой зарегистрированной предельной отпускной цены, Минздрав России разработал и по ускоренной процедуре внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю перерегистрацию цены (обязательно с проведением экономического анализа ФАС России). Его принятие позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами, когда появляется риск их дефицита на рынке, и не допустить его", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Там также подчеркивается, что те препараты, которые не имеют зарегистрированных российских лекарств, а это 5 МНН: прокарбазин, третиноин, кармустин, мелфалан (для лекарственной формы лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения), цитарабин (для дозировок 500 мг и 1000 мг), также будут обеспечены для нуждающихся. "По этим препаратам Минпромторг России готов осуществить централизованные закупки препаратов за рубежом для нужд конкретных медицинских учреждений и национальных медицинских исследовательских центров. Необходимый объем закупок будет определен Минздравом России", - уточняется в заявлении.

Регуляторы также поделились результатами проверки в отношении качества ряда онкологических препаратов. В частности, говорится в сообщении, по результатам совместной проверки Росздравнадзором и Минпромторгом производства компании "Верофарм" - в регистрационное досье препарата Веро-Винкристин (МНН Винкристин) Минздравом были внесены изменения, сокращающие срок годности с 2 лет до 1 года.

"За счет этого была решена проблема нестабильности готовой лекарственной формы. Также были предприняты меры для улучшения качества выпускаемого препарата. Все принятые меры позволяют компании "Верофарм" возобновить ранее приостановленное производство и в ближайшее время выпустить необходимое количество лекарственного препарата надлежащего качества, чтобы обеспечить и пациентов", - отмечается в заявлении. Уточняется, что в ближайшее время будет произведена 51 тысяча упаковок необходимого лекарства, еще одним производителем уже произведено 35 тысяч упаковок "Винкристина", которые сейчас проходят процедуру выпускающего контроля.

Препараты обоих производителей поступят в гражданский оборот 11 ноября, далее производство будет продолжено в соответствии с потребностью пациентов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Отсутствие отдельных лекарств было выявлено менее чем в 18% аптек РФ

"Общий объем рынка, по оценкам Минпромторга, на сегодняшний день составляет 160-200 тысяч упаковок "Винкристина" в год. Таким образом, вся потребность может быть закрыта", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что "Верофарм" возобновил производство онкопрепарата "Этопозид" и в ближайшее время выпустит 49 тысяч упаковок, первые серии поступят в гражданский оборот 15 ноября. По данному препарату общая годовая потребность должна быть удовлетворена в следующем году.

В сообщении также говорится, что, по информации компании-производителя "Новомедика", к середине ноября планируется ввезти около 54 тысяч упаковок высокодозного препарата с международным непатентованным наименованием "цитарабин". "Высокодозный метотрексат есть в наличии у нескольких производителей, таких как "Сандоз" и "Верофарм", в количестве более 2500 упаковок. В ближайшее время белорусский производитель препарата поставит в Россию еще 1,2 тысячи упаковок препарата", - подчеркивают ведомства.

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