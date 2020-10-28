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28.10.2020 21:32
Рубрика: Общество

Минздрав назвал условия, при которых коронавирус можно лечить дома

Текст: Ольга Игнатова

Человек, у которого диагностирован коронавирус, но состояние которого стабильное, может оставаться дома и лечиться в домашних условиях. Об этом говорится в приказе Минздрава России, опубликованном в среду.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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При этом у пациента должна быть отдельная комната для проживания. Как говорится в документе, медицинская помощь пациенту с положительным тестом на COVID-19 может оказываться на дому при соблюдении следующих условий: пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, у пациента есть возможность находиться в отдельной комнате.

Безусловно, человек не должен заниматься самолечением, а соблюдать все предписания врача. Медикам же рекомендуется назначать терапию с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. На днях минздрав выпустил уже девятую версию таких рекомендаций. В нее впервые включены две зарегистрированные российские вакцины.

Предполагается, что вакцинация россиян должна проводиться бесплатно.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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