Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ

Внештатные специалисты Минздрава, а также сотрудники подведомственных министерству медучреждений должны координировать свои выступления в прессе по теме коронавирусной инфекции с пресс-службой министерства. Соответствующее письмо было разослано в медицинские и научные центры, подтвердили в Минздраве.

- В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей, - пояснили в пресс-службе министерства. - Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации.

"Практика информирования пресс-службы Минздрава о запросах журналистов на подготовку публикаций, телевизионных видеоматериалов существовала всегда", - пояснили "РГ" в одном из федеральных медицинских центров. Но об ограничении информации речи никогда не шло.

"Мы никогда не сталкивались с запретами на обнародование каких-то тем нашими специалистами со стороны министерства. Координация информационных потоков действительно нужна - слишком много сейчас "разношерстной", часто противоречивой информации по коронавирусу", - отметил собеседник "РГ".

В Минздраве также отметили, что решение координировать выступления специалистов относятся только с федеральным организациям, находящимся в подчинении Минздрава.

Комментарий

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов:

- В период пандемии стало очевидно, что в условиях распространения новой инфекции информационное поле стало наполняться различными домыслами, прогнозами, рекомендациями - порой, диаметрально противоположными. Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то - говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19. Различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве - каким рекомендациям следовать.

Граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам. Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений и как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России. Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства. Минздрав России всегда стремится доносить до граждан и профессионалов здравоохранения максимально достоверную и актуализированную информацию, и наши коллеги являются полноправными участниками информационного процесса. Именно поэтому мы обратились к руководителям наших организаций и уважаемым главным внештатным специалистам с просьбой координировать с министерством свою активность по информированию граждан о мерах по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ведь мы все вместе, в конечном счете, несем ответственность перед обществом. Как иллюстрация ответственного подхода министерства к информации, в пятницу на базе подведомственного Минздраву Сеченовского университета, одного из флагманов борьбы с COVID-19, состоится большой федеральный вебинар, посвященный новым подходам к лечению коронавируса, изложенным в 9 версии официальных методических рекомендаций Минздрава. Ведь единообразный подход к лечению пациентов и использование лучших практик врачами по всей стране - это то, что, уверен, поможет нам остановить распространение вируса и сохранить жизни и здоровье наших граждан.

Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе - проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Ведь в лице "четвертой власти" мы имеем надежного союзника, помогающего нам вскрывать наболевшие проблемы отрасли. И вместе мы работаем над улучшением всего российского здравоохранения.