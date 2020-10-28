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28.10.2020 10:47
Рубрика: Экономика

Мишустин назвал экотуризм перспективным направлением для путешествий по России

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство считает развитие экологического туризма в России одним из самых перспективных направлений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветственном видеообращении к участникам третьей международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России". Она пройдет в ближайшие три дня на сочинском курорте "Роза Хутор".

Огромные возможности, открывающиеся перед экологическим туризмом, стали понятные еще до пандемии коронавируса, когда вся отрасль фактически замерла. "Ежегодный прирост в этом сегменте мировой туристической отрасли составлял более 20 процентов. Почти каждый третий путешественник в мире - экотурист", - подчеркнул глава кабмина.

Фото: Пресс-служба минтуризма Республики Крым
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Развитие направления зафиксировано правительством в национальном проекте "Экология". Для этого в России существуют большие и уникальные условия: более 13 процентов территории - это особо охраняемые территории, заповедники, национальные парки. Гордостью страны Мишустин считает красивейшие места с удивительной первозданной природой, объекты природного наследия ЮНЕСКО, которые многие туристы давно мечтали увидеть. Это вулканы Камчатки, леса Карелии, горы Алтая и Кавказа, реки Урала и Сибири, Дальний Восток и Черноморское побережье.

- Наша задача - привлечь к ним интерес туристов, сделать такой вид отдыха увлекательным, безопасным, комфортным и доступным, сберечь богатство нашей природы, сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде, - заявил премьер-министр.

Для развития экологического туризма необходимы общие усилия и долгосрочная работа, отметил Михаил Мишустин. Она включает в себя привлечение инвестиций в отрасль, создание современной инфраструктуры, разработку широкого спектра новых услуг, подготовку профессиональных кадров. "Необходимо также сформировать максимально четкие правила и стандарты работы отрасли, которые помогут всем участникам этого сегмента эффективно работать и развивать свой бизнес", - добавил глава правительства.

Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

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