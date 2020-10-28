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28.10.2020 14:34
Рубрика: Власть

Мишустин: Ответственность за национальные цели будет за всем правительством

Текст: Владимир Кузьмин
Персональную ответственность за достижение национальных целей развития будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин президенту, представляя проект единого плана до 2030 года.

"Причем здесь контроль будет вестись не только на федеральном уровне, - подчеркнул он. - Мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов, и отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта Федерации".

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Мишустин пообещал выделять на национальные цели развития по 12 трлн в год

По словам премьера, при разработке документа определены конкретные шаги, которые необходимы для решения общенациональных задач на предстоящее десятилетие, чтобы экономический рост приносил видимые результаты для всех, а государственная поддержка стала более адресной, в том числе за счет цифровизации и целенаправленной политики по повышению благосостояния людей, у которых доходы пока невысоки. "Именно в этой логике мы действовали при подготовке единого плана", - отметил он.

Достижение общенациональных целей развития, считает Мишустин, требует формирования современной гибкой и эффективной системы управления. Ее основным принципом станет ориентация на конечный результат для людей. "Мы планируем выстроить эффективную коммуникацию в рамках этой системы и получать обратную связь от людей, и, соответственно, своевременно реагировать на их предложения и проблемы", - заверил глава кабинета министров.

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