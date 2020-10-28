Мишустин: Ответственность за национальные цели будет за всем правительством

Персональную ответственность за достижение национальных целей развития будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин президенту, представляя проект единого плана до 2030 года.

"Причем здесь контроль будет вестись не только на федеральном уровне, - подчеркнул он. - Мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов, и отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта Федерации".

По словам премьера, при разработке документа определены конкретные шаги, которые необходимы для решения общенациональных задач на предстоящее десятилетие, чтобы экономический рост приносил видимые результаты для всех, а государственная поддержка стала более адресной, в том числе за счет цифровизации и целенаправленной политики по повышению благосостояния людей, у которых доходы пока невысоки. "Именно в этой логике мы действовали при подготовке единого плана", - отметил он.

Достижение общенациональных целей развития, считает Мишустин, требует формирования современной гибкой и эффективной системы управления. Ее основным принципом станет ориентация на конечный результат для людей. "Мы планируем выстроить эффективную коммуникацию в рамках этой системы и получать обратную связь от людей, и, соответственно, своевременно реагировать на их предложения и проблемы", - заверил глава кабинета министров.