Мишустин пообещал выделять на национальные цели развития по 12 трлн в год

Ежегодные расходы на реализацию единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года составят более 12 триллионов рублей. Это свыше половины планируемого бюджета на следующий год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя проект документа президенту.

Подготовленный по поручению главы государства план определяет стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет и конкретные шаги по достижению национальных целей. "Он максимально ориентирован на улучшение жизни людей и его главная задача - сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны", - подчеркнул председатель правительства.

Структура единого плана - это пять национальных целей и 25 показателей их достижения, рассказал Мишустин. По каждому из них определены целевые значения на ближайшие пять лет и конечные результат на 2030 год. "Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал премьер.

Определены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей, сохранение занятости доходов, повышение доступности и качества образования, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержки ключевых отраслей экономики. "Мы обновили, а где надо, и дополнили, список мероприятий, которые нужны для их достижения", - подчеркнул глава кабмина.

С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Правительство предлагает переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития. Финансирование будет жестко увязано с конечными результатами. "Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 триллионов рублей, - уточнил Мишустин. - Это свыше половины планируемого бюджета на следующий год".