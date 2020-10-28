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28.10.2020 14:23
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал выделять на национальные цели развития по 12 трлн в год

Текст: Владимир Кузьмин
Ежегодные расходы на реализацию единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года составят более 12 триллионов рублей. Это свыше половины планируемого бюджета на следующий год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя проект документа президенту.
Фото: Игорь Онучин/ТАСС Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Подготовленный по поручению главы государства план определяет стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет и конкретные шаги по достижению национальных целей. "Он максимально ориентирован на улучшение жизни людей и его главная задача - сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны", - подчеркнул председатель правительства.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Структура единого плана - это пять национальных целей и 25 показателей их достижения, рассказал Мишустин. По каждому из них определены целевые значения на ближайшие пять лет и конечные результат на 2030 год. "Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в том числе из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал премьер.

Определены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей, сохранение занятости доходов, повышение доступности и качества образования, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержки ключевых отраслей экономики. "Мы обновили, а где надо, и дополнили, список мероприятий, которые нужны для их достижения", - подчеркнул глава кабмина.

С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Правительство предлагает переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития. Финансирование будет жестко увязано с конечными результатами. "Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 триллионов рублей, - уточнил Мишустин. - Это свыше половины планируемого бюджета на следующий год".

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