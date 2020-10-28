Программу льготной ипотеки под 6,5 процента продлят до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это, по расчетам правительства, даст возможность 600 тысячам семей по всей стране улучшить жилищные условия.

В этом кризисном году президент предложил поддержать рынок жилья и строительную отрасль через новую программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. Она, не раз отмечал Мишустин, оказалась одним из самых эффективных механизмов помощи экономике, и глава государства предложил ее продолжить.

"Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента до 1 июля 2021 года, - сообщил Мишустин. - Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала".

Она уже благоприятно сказалась на строительной отрасли и ипотечном кредитовании на первичном рынке жилья, многие семьи воспользовались этой возможностью улучшить жилищные условия. Программа позволила досрочно выполнить часть национальных целей развития, определенных главой государства к 2024 году.

- К 2024 году должны были снизить среднюю ставку по стране ниже 8 процентов, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполним. Уже сейчас средняя ставка по стране на уровне 7,5 процента, - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

На программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. "Мы видим ее востребованность, что она необходима семьям", - заметил он. За все время ее существования выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей, рассказал зампред правительства. Рекордным оказался сентябрь - выдано более 60 тысяч кредитов.

На программу льготной ипотеки приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки

- Мы ожидаем, что продление программы позволит до конца года улучшить свои жилищные условия еще порядка 152 тысячам семей и еще порядка 300 миллиардов средств придет в экономику страны, - заявил Хуснуллин. А до 1 июля, по прогнозам кабмина, это смогут сделать в сумме 600 тысяч семей.

Результаты программы ипотеки под 6,5 процента учли при корректировке жилищного национального проекта. "На 1 октября снижение ввода по сравнению с 2019 годом всего лишь 2,6 процента, а в 2019 году у нас был очень высокий ввод, самый высокий за последние пять лет", - напомнил вице-премьер. Для бюджетов разных уровней решение о продолжении программы принесет 100 миллиардов рублей дополнительных налогов, а также сохранит тысячи рабочих мест, добавил Марат Хуснуллин.

Кроме того, правительство России намерено бороться с ростом цен на жилье, в том числе из-за застройщиков. Михаил Мишустин обратил внимание, что вице-премьер Марат Хуснуллин проводит большую работу, чтобы упростить строительные процедуры, ускорить строительство. "И удешевить стоимость жилья, чтобы при снижении соответствующей ставки на ипотеку, которой мы все занимаемся, мы могли также воздействовать на наших застройщиков", - добавил глава кабинета министров.

- Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков. Там и стоимость земли, там много процедур. Но цели поставлены. Я очень надеюсь, что мы будем добиваться всецело отсутствия этого роста, - сказал Мишустин.

Кстати

Субсидии на ЖКХ можно получать без заявления до конца года

Россияне, имеющие право на субсидии на оплату коммунальных услуг, смогут получить их без заявления до конца года. Постановление о продлении такой временной схемы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически", - заявил председатель правительства.

С 1 октября и до конца года они будут предоставляться в прежнем размере, а в следующем году их пересмотрят.

Этот порядок должен был действовать до октября, но из-за того, что ситуация с коронавирусом остается непростой, в кабинете министров решили его продлить.

- Тем более что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, что право на получение указанных субсидий имеют граждане, у которых на оплату жилищно-коммунальных услуг ежемесячно уходит больше определенной доли дохода. Каждый российский регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.

Подготовил Владимир Кузьмин