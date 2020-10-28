Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 2737-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых ученых"

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых - научного руководителя авторского коллектива):

1) Молодыку Александру Александровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "C-Инновации", научному руководителю авторского коллектива, Манкевичу Алексею Сергеевичу, главному технологу того же общества, кандидатам химических наук; Воронову Алексею Сергеевичу, доктору философии (PhD), заместителю генерального директора закрытого акционерного общества "СуперОкс", Калитке Владиславу Сергеевичу, руководителю лаборатории, Маркелову Антону Викторовичу, ведущему инженеру, кандидатам химических наук, - работникам того же общества, - за разработку технологии производства ленты 2-го поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников, ее промышленное производство и прикладное использование;

2) Неганову Дмитрию Александровичу, кандидату технических наук, первому заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта", научному руководителю авторского коллектива, Зорину Николаю Евгеньевичу, заведующему лабораторией, Козыреву Олегу Александровичу, ведущему научному сотруднику лаборатории, Скородумову Сергею Валериевичу, ведущему научному сотруднику лаборатории, кандидатам технических наук, - работникам того же общества; Зорину Александру Евгеньевичу, доктору технических наук, профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ухтинский государственный технический университет", - за разработку и внедрение комплекса инновационных решений в области функциональной диагностики нефтепроводов, обеспечивающих их эффективное обслуживание после длительной эксплуатации;

3) Выдрину Александру Владимировичу, доктору технических наук, профессору, заместителю генерального директора открытого акционерного общества "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности", научному руководителю авторского коллектива; Храмкову Евгению Владимировичу, заместителю заведующего лабораторией общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр ТМК", Шкуратову Евгению Александровичу, заведующему лабораторией того же общества, кандидатам технических наук; Чубукову Михаилу Юрьевичу, кандидату технических наук, ведущему инженеру-технологу лаборатории акционерного общества "Волжский трубный завод"; Пьянкову Алексею Григорьевичу, начальнику технологического бюро трубопрокатного цеха N 1 акционерного общества "Северский трубный завод", - за разработку, освоение и внедрение высокоэффективных наукоемких технологий для производства бесшовных труб на основе применения новых теоретических моделей и цифровых двойников;

4) Вагнер Виктории Игоревне, кандидату технических наук, доценту, заместителю начальника управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна", научному руководителю авторского коллектива, Ананичеву Евгению Алексеевичу, кандидату экономических наук, проректору, Егоровой Марине Авинировне, инженеру информационновычислительного центра, Кобяковой Юлии Вячеславовне, руководителю информационно-аналитического направления, кандидатам технических наук, Климовой Наталье Сергеевне, кандидату экономических наук, доценту, начальнику управления, - работникам того же учреждения, - за разработку методов повышения конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности на основе моделирования и цифровизации ее функционально-эксплуатационных свойств;

5) Беккеру Александру Тевьевичу, доктору технических наук, профессору, директору Инженерной школы федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Дальневосточный федеральный университет", научному руководителю авторского коллектива, Помникову Егору Евгеньевичу, кандидату технических наук, профессору, заместителю директора Инженерной школы, Шмыкову Алексею Александровичу, ассистенту кафедры Инженерной школы, - работникам того же учреждения; Корнишину Константину Александровичу, менеджеру департамента публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть"; Ефимову Ярославу Олеговичу, эксперту направления отдела общества с ограниченной ответственностью "Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок", - за разработку методик и технологий для обеспечения надежности морских гидротехнических сооружений (разведочных и промысловых платформ) при освоении арктического и тихоокеанского шельфа.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин