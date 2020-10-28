Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября

Несмотря на небольшое похолодание в первые числа ноября, первая декада месяца будет теплее нормы. Об этом сообщили в Росгидромете.

По данным замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, после небольшого похолодания в первые выходные месяца, с понедельника температура снова повысится.

- Днем ожидаем до +8..+10 тепла, в ночные часы +2..+4, - сказал Цыганков. - Отклонение от нормы составит 2-3 градуса. Осадки возможны 1 и 5 ноября, остальные дни пройдут при переменной облачности.

Напомним, что уходящий октябрь может стать самым теплым в истории метеонаблюдения города. Пока таким считается октябрь 1967 года со средней температурой +9 градусов. Среднесуточная температура нынешнего октября пока составляет +9,7. А вот по количеству осадков почти норма 54 мм или 92 процента от среднемесячного значения.