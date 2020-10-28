Нацгвардия направлена в штат Пенсильвания в связи с протестами

Власти США направили Нацгвардию в штат Пенсильвания, где после убийства темнокожего мужчины начались протесты. Дополнительные силы будут помогать местным полицейским бороться с беспорядками. Как заявил подполковник Кит Хикокс, перед нацгвардейцами поставлена задача защищать американцев от радикалов, не забывая при этом про конституцию и прописанное в ней право на мирные собрания и протесты.

Напомним, протесты вспыхнули в Филадельфии (столица Пенсильвании) вечером 26 октября после убийства полицейскими темнокожего парня. Стражи порядка застрелили 27-летнего Уолтера Уоллеса, когда тот проигнорировал неоднократные призывы бросить нож и остановиться.

Семья погибшего заявила, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.