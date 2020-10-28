Начались слушания по делу задержавших Голунова полицейских

В Мосгорсуде в среду начались предварительные слушания по делу полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова.

Предварительные слушания, согласно закону, проходят в закрытом от публики и журналистов режиме. Впрочем, сам процесс, скорей всего, пройдет в закрытом режиме из-за наличия секретных данных в материалах дела. Это резонансное дело началось в июне 2019 года, когда в Москве на Цветном бульваре сотрудники полиции задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова. По данным полиции, при обыске у него в рюкзаке и на съемной квартире были найдены наркотики. После возникшего общественного резонанса все обвинения с Голунова были сняты. Спустя полгода под стражу отправили самих полицейских, которые разрабатывали Голунова. 29 января 2020 года СК РФ задержал пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Среди них - бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Игорь Ляховец и его подчиненные - Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. 30 января Басманный суд отправил под стражу всех пятерых. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, а также незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Впоследствии им вменили в вину и организованную преступную группу. Один из задержанных Денис Коновалов, признал вину и дал показания на своего начальника Ляховца, который приказал ему подбросить наркотики. В феврале Генпрокуратура направила официальные извинения Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование.