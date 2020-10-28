В ближайшее воскресенье начинается пробный этап отмены роуминга на территории Беларуси и России

С 1 ноября Беларусь и Россия снижают абонентские роуминговые тарифы - общение по мобильному телефону "в гостях" станет таким же необременительным, как и дома. И хотя о полной отмене роуминга пока речи не идет, но и существенное уменьшение стоимости голосовой связи - событие значимое и приятное.

Для белорусов стоимость входящих звонков во время их пребывания на территории России снизится сразу в 5-7 раз. Photoxpress

Скоро только сказка сказывается: работа по удешевлению мобильной связи началась еще в 2017 году, когда в Госдуму РФ был внесен законопроект о запрете внутрисетевого и национального роуминга, а также взимания роуминговых тарифов при поездках россиян в Беларусь. Резон в подобном сближении, конечно, неоспоримый: ведь логично, что тариф на услуги по передаче данных для Союзного государства должен быть максимально удобным для обеих стран-участниц. Да и цель преследовалась благая: надо объединять людей, делать их жизнь проще. Как нельзя кстати пришелся и пример Евросоюза, где в том же 2017-м была отменена плата за роуминг на территории 28 стран. А мы чем хуже?

Оказалось, у нас дольше запрягают: "дорожная карта" по реализации резолюции Высшего Госсовета Союзного государства об отмене роуминга согласована и подписана министрами связи Беларуси и России в декабре 2019-го. Полное согласование процесса отмены роуминга предполагалось завершить ближе к концу текущего года. Сказано - сделано. 20 октября в рамках заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства был обозначен срок практической реализации задумки трехлетней давности.

Если опыт окажется успешным, то с 1 января 2021 года тарифы понизят уже на постоянной основе

- Минсвязи Беларуси и Минцифры России, а также белорусским и российским операторам электросвязи поручено обеспечить снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, снижение межоператорских роуминговых ставок и реализацию комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства с 1 ноября 2020 года в рамках проведения двухмесячной опытной эксплуатации, - обозначили ближайшие планы в Министерстве связи и информатизации Беларуси. - С учетом результатов завершения опытной эксплуатации будет принято решение о применении сниженных роуминговых тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе. Что такое "комфортные" тарифы, мы узнали, обратившись к белорусским мобильным операторам МТС, life.ru и А1.

По их информации, тарифы на голосовой роуминг в России с ноября будут существенно снижены, причем независимо от тарифного плана и подключенной сети.

В сети белорусского оператора МТС стоимость входящих звонков во время пребывания на территории РФ составит 0,11 белорусского рубля (3,31 российского) за минуту вместо нынешних 0,58-0,73.

Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России - 0,22 белорусского рубля (6,62 российского) за минуту вместо 1,6-5,2 рубля. Исходящие вызовы на территории страны пребывания - 0,55 рубля (до 1 ноября - 1,21-4,39) за минуту. Увы, цены на SMS и интернет-трафик останутся без изменений. Однако с 1 ноября абонентам компании на территории России станет доступна услуга "1 Гб за границей". Она включает 1 Гб интернет-трафика на семь дней. Стоимость услуги - 15 белорусских рублей (около 450 российских).

11,57 миллиона абонентов сети сотовой подвижной электросвязи насчитывалось во втором квартале этого года в Беларуси - стране с населением 9,4 миллиона человек

Для абонентов life:) входящий звонок на территории РФ будет стоить 0,11 рубля за минуту вместо прежних 0,7, исходящий звонок в Беларусь - 0,27 рубля вместо 1,6, исходящий звонок по стране пребывания - 0,65 рубля в минуту вместо 1,6. Cтоимость исходящего SMS будет снижена с 0,2 до 0,09 рубля. Специальное предложение для пользователей мобильного интернета - пакет "Каждые 0,1 Гб в России за 3 рубля".

Исходящий звонок в Беларусь из России для абонента А1 будет стоить 0,268 рубля, а звонки внутри страны будут тарифицироваться по 0,8 рубля за минуту. Стоимость входящих вызовов составит 0,113 рубля, стоимость исходящих SMS - 0,065 рубля. Кроме того, с 1 ноября 2020 года пакетом 1 Гб мобильного интернет-трафика стоимостью 5,9 рубля можно воспользоваться помимо шести стран Центральной и Восточной Европы в сетях мобильных операторов России - МТС, "Билайн", "Мегафон" и "Теле2". Срок, в течение которого можно пользоваться предоставленным трафиком, составляет 30 суток, после чего пакет автоматически отключается.

Подешевевший голосовой роуминг для жителей Беларуси и России - почти свершившийся факт

После октябрьского заседания Группы высокого уровня Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заметил, что операторам надо просчитать свои издержки, формы компенсации этих издержек. Поэтому логично, что не все белорусские операторы оперативно проанонсировали предстоящее изменение расценок голосового роуминга в России. А их российские коллеги и вовсе в первые дни после принятия важного для двух стран решения не поделились с клиентами радостью на своих сайтах. Возможно, потому что именно белорусские "мобильные" тарифы, к сожалению, по сравнению с другими странами Европы дешевыми не назовешь. И еще. Совпадение это или нет, но два из мобильных операторов Беларуси параллельно объявили о предстоящем в ноябре повышении тарифов на ряд услуг связи. Не в разы, конечно, а примерно на четыре процента - строго в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством страны.

Как бы там ни было, а подешевевший голосовой роуминг для жителей Беларуси и России - уже почти свершившийся факт. С учетом результатов завершения опытной эксплуатации каналов связи планируется принять решение о применении сниженных роуминговых тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе. Интересно, когда в Союзном государстве станет дешевле и мобильный интернет в роуминге? Потребление трафика в обеих странах растет ежегодно, и связано это в первую очередь с активным переходом абонентов в 4G-сеть, ростом спроса на высокие скорости и популярностью "тяжелого" контента. Тут есть над чем поработать…