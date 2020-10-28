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Как удалить старые сообщения в WhatsApp. Есть простой способ

Текст:   Антон Благовещенский
28.10.2020,  
13:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Популярный мессенджер WhatsApp позволяет удалять сообщения в течение 68 минут после отправки, а затем эта возможность исчезает. Однако простой лайфхак позволяет обойти запрет и удалить старое сообщение WhatsApp.

Фото: istock

Как рассказал один из пользователей популярного сайта Quora, для этого достаточно сделать пять вещей:

- Включить авиарежим на смартфоне или планшете.

- Закрыть приложение WhatsApp и удалить его из списка недавно запущенных.

- Открыть настройки времени и установить новые дату и время - такие, когда было отправлено сообщение, которое необходимо удалить.

- Запустить WhatsApp, найти нужное приложение и удалить его "для всех".

После этого можно отключить авиарежим - приложение подключится к серверу и удалит сообщение на стороне отправителя и получателя. Не исключено, однако, что разработчики мессенджера могут в скором времени прикрыть эту лазейку.

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