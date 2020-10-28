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28.10.2020 19:29
Рубрика: В мире

Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом

Текст: Марина Алешина

Украинские власти озвучили официальную версию крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября. По данным правительственной комиссии, причинами катастрофы, в которой погибли все семь членов экипажа и 19 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба (один курсант выжил), стали отказ системы управления двигателя и другие технические неисправности, а также недостаточная подготовка летного состава в условиях чрезвычайных ситуаций.

Фото: EPA
Украинский депутат обвинил власти страны в крушении Ан-26 под Харьковом

Такие данные представил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, которого цитирует РИА Новости. По версии возглавляемой им комиссии, во время учебного полета воздушное судно потеряло скорость на предпосадочной прямой, что привело к сваливанию самолета с дальнейшим столкновением с землей. Во многом это произошло из-за общепринятой в университете практики выполнять взлеты на Ан-26 конвейером, которые осуществляются стремительно. Из-за этого один из экипажей не сумел понять, что имеет дело с отказом авиационной техники, вовремя сориентироваться и прекратить взлет. В кабмине настаивают, что должностные лица университета не следили за организацией и планами учебных полетов. Материалы этого громкого дела будут переданы в правоохранительные органы.

По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривало четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащего исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, или ненадлежащего технического обслуживания самолета и подготовки его к полету.

В мире экс-СССР Украина Авиакатастрофы

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