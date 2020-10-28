Некоторые иностранцы смогут работать в России, не получая патента

Иностранцам предлагается разрешить трудовую деятельность в России без получения необходимых для этого документов - разрешения на работу или патента. Правда, речь идет, конечно, не обо всех мигрантах, а только о тех, кто будет строить объекты для проведения в России крупных международных мероприятий. Поблажку получат и те зарубежные гости, которые будут задействованы в организации на территории России спортивных чемпионатов, музыкальных конкурсов, театральных фестивалей или научно-деловых форумов. Но есть оговорка - в таких мероприятиях должны принимать участие россияне.

"Иностранные граждане в рамках подготовки и проведения международных мероприятий, в которых принимает участие РФ, имеют право осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу или патента, а организаторы таких мероприятий имеют право использовать труд указанных лиц без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников для строительства необходимых объектов, для участия в организации мероприятия, а также для участия в нем", - говорится в подготовленных МВД поправках в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Более того, приглашение на въезд в страну таким работникам планируется выдавать вне определяемых ежегодно квот.

Стоит отметить, что подобный порядок с послаблениями для зарубежных работников применялся уже не раз, хотя и с некоторыми вариациями. Таким образом, был введен упрощенный порядок привлечения иностранцев для подготовки Олимпиады в Сочи в 2014 году, форума АТЭС в 2012-м, чемпионата мира по футболу-2018, а также Международного конкурса имени Чайковского в 2019 году. Но для этого каждый раз приходилось принимать отдельный федеральный закон.

Такой подход приводит к избыточному расширению положений Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Приглашение на въезд в РФ иностранцам планируется выдавать вне определяемых ежегодно квот

"Имеющийся положительный опыт проведения крупных международных мероприятий свидетельствует о том, что для их успешного проведения необходимо привлечение и иных организаций, не являющихся организаторами. В первую очередь речь идет о привлечении организаций, оказывающих гостиничные, транспортные, туристические услуги", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.